La Santanera quiere animar el mundial

La Única Internacional Sonora Santanera cerrará los festejos de sus 70 años en el escenario, por lo que adelantan que la “pachanga” ya está lista con invitados de lujo, aunque también se dicen listos para entrarle a la fiesta mundialista.

Arturo Ortiz y Antonio Méndez, las figuras al frente de la agrupación tropical mexicana, comentaron que a lo largo de este tiempo han buscado continuar con el legado y profesionalismo que les inculcó el fundador Carlos Colorado.

Aunque no han querido incluir una voz de base femenina en la Internacional, sí han hecho buenas colaboraciones. “Para el concierto que daremos en la Arena Guadalajara, el 30 de enero, nos acompañará una gran profesional como lo es Kika Édgar. Para el concierto del 6 de febrero, en la Arena Ciudad de México, nos acompañarán invitados especiales como Ely Guerra, Natalia Jiménez, Eugenia León y Mario Girón (ganador de la última edición de La Academia)”, indicó Ortiz.

Canción

Al preguntarles si en las próximas fechas mundialistas (algunas se harán en el país) tendrán un tema para hacer bailar a los mexicanos y extranjeros, recordaron que ellos ya tienen un tema dedicado al futbol, por lo que lo rejuvenecerán en esos días. “Tenemos ‘La pachanga del futbol’, que siempre revive en partidos importantes, mundiales y se actualiza con los nombres de los jugadores de la Selección del momento”, dijo el músico Arturo Ortiz Jr.

Al cuestionarles acerca de material inédito de la Sonora, Méndez indicó que en la actualidad hicieron una colaboración con María Conchita Alonso, y las melodías se conocerán poco a poco.