Es la primera entrega de una saga que lleva el mismo nombre y que se compone de tres libros más: La selección (2012), La élite (2013), La elegida (2014), en los cuales su trama gira en torno a la protagonista, América Singer. La heredera (2015) y La Corona (2016) están ambientados en la generación siguiente y se desarrollan veinte años después de los eventos de las primeras tres. La serie también incorpora pequeños relatos cortos o spin-off, que narran la vida de algunos de los personajes secundarios: La reina (2014), El príncipe (2014), El guardián (2014) y La favorita (2015).

¿De qué trata?

Para 35 chicas, La selección es la oportunidad de sus vidas. Es la oportunidad de escapar del rígido sistema de castas, vivir en el palacio y competir por el corazón del guapísimo príncipe Maxon. Para América Singer, ser seleccionada es toda una pesadilla; significa darle la espalda a su amor secreto, Aspen, quien pertenece a una casta inferior a la suya y competir por una corona que ni siquiera desea.

Una vez que conoce al príncipe, se da cuenta de que la vida que siempre ha soñado no se compara con un futuro que nunca imaginó.

En el momento en que Los Juegos del Hambre y La Cenicienta se encuentra, llega La selección, que nos lleva a la nación de Illéa, dividida por ocho castas que definen la vida de todos sus habitantes y por una monarquía, y nos cuenta la historia de un concurso entre 35 chicas para convertirse en la futura esposa del heredero al trono, unas con ambiciones tan grandes como las joyas de la corona, y otras en busca del amor, pero solo una se llevara ambas Uno de esas jóvenes, vive en una casta muy baja, una cinco, una artista, tan rebelde y apasionada como su cabellera roja, América Singer, quien no le interesa ni el concurso, ni mucho menos el príncipe, pero tras la influencia de su madre, y con el corazón roto y llena del amor de su novio secreto, y de una casta menor, Aspen, decide aplicar para la competencia, y contra todo pronóstico es seleccionada para vivir la experiencia de su vida

Mientras que en lo más alto de las castas, se encuentra el heredero al trono de Illéa, el príncipe Maxon, quien al contrario como todos piensan, es un chico amable y con un corazón tan puro que sorprende. Sin embargo, decidió seguir los pasos de su padre, y no su corazón, al convocar el concurso

Una historia que suena a un cliché tras otro, pero rompe paradigmas no solo en la relación que tienen Maxon y América, sino también nos demuestra la fuerza y empoderamiento de la mujer a través de nuestra protagonista pelirroja, quien ante una sociedad y monarquía controladora, nos muestra que solo hace falta ser tú mismo, y tener los deseos bien claros, para convertir de una tortura, una gran experiencia. No puedes dejar de leer este New York Times Best Seller que te llenará no solo de amor, pero te dará un buen y fresco sabor de boca con esta distopía que rompe paradigmas.