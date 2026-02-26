Miente sobre tonterías. No respeta las filas. Nunca se lava las manos… ni los pies. Y hace muchas otras cosas malas. Pero ¿qué pasa cuando una semilla mala quiere dejar de ser mala? ¿Podrá cambiar sus malas maneras?

Los padres deben saber que La semilla mala es un libro ilustrado escrito por Jory John e ilustrado por Pete Oswald sobre una semilla de girasol traviesa que se esfuerza por ser mejor. El protagonista sufre un incidente traumático: él y su familia de semillas fueron cosechados de un girasol moribundo y casi devorados, tras lo cual se da por vencido y se convierte en un vagabundo sin amigos.

Su comportamiento va desde saltarse las líneas y hacer desastres hasta no bañarse y, en general, estar amargado por su estado de vida. Los niños pueden reírse de algunas de las cosas desagradables que hace, e incluso reconocerse en estas. Finalmente, se da cuenta de que quiere ser feliz y se esfuerza por salir de su aprieto “día a día”.

Las lecciones se centran en la superación personal y en reconocer los eventos dolorosos del pasado que pueden afectar la felicidad. Incluso la semilla más mala de todas puede encontrar redención. En cuanto a la violencia, La semilla mala casi es devorada, lo que puede ser aterrador, ya que los grandes dientes comienzan a cerrarse a su alrededor. Y se cae de las gradas, se golpea y tiene curitas por todo el cuerpo.

Autor

Jory John es un escritor superventas en las listas del New York Times. Ha recibido en dos ocasiones el premio honorífico E. B. White Read Aloud. Entre sus muchas obras destacan la premiada serie ¡Vale, buenas noches!, la serie Bromas Pesadas S. A., los recientes álbumes ilustrados Los problemas de Pingüino y Quit calling me a monster!, y el exitoso Un huevo muy bueno. Vive en Oregón, donde se esfuerza por ser un buen fruto seco.