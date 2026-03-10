La separación más difícil de Jlo

Jennifer López sorprendió al hablar con franqueza sobre uno de los episodios más complicados de su vida personal: su divorcio del cantante Marc Anthony, con quien estuvo casada durante una década y tuvo a sus gemelos Max y Emme.

Durante una presentación en su residencia en la ciudad de Las Vegas, la artista se sinceró sobre el impacto emocional que tuvo esa separación. La “Diva del Bronx” confesó que atravesó momentos de profunda incertidumbre mientras intentaba equilibrar su vida personal y profesional.

Incluso, López admitió que el dolor fue tan fuerte que llegó a cuestionarse su futuro. “La verdad es que fue un momento muy difícil. Estuve a punto de darme por vencida. Era madre soltera con dos gemelos de tres años”, relató al recordar esa etapa.

Durante su relato, también hizo referencia a su historial sentimental con un toque de humor. “Después de mi tercer divorcio fue cuando realmente empecé a volverme buena en esto”, comentó en tono de broma ante sus fans. “En serio, no tiene gracia”, continuó la nominada al Grammy, antes de explicar que “en realidad fue una época muy dura”.

Pese a lo difícil que fue la ruptura, Jennifer aseguró que con el paso del tiempo logró sanar y enfocarse en su familia y su carrera, manteniendo además una relación cordial con Marc Anthony.