El primer libro de la saga de El cementerio de los libros olvidados y un superventas mundial, con elementos de realismo mágico e intriga, y más de veinticinco millones de ejemplares vendidos en 36 idiomas diferentes y en más de 30 países

¿De qué trata?

Barcelona, 1945. El pequeño Daniel Sempere de 10 años, es llevado por su padre que es dueño de una librería a un lugar secreto y mágico: El cementerio de los libros olvidados un laberinto subterráneo lleno de libros antiguos. Allí debe de elegir un libro para protegerlo toda su vida, Daniel se siente atraído y escoge un libro titulado La sombra del viento, escrito por un misterioso autor llamado Julián Carax. Daniel lee rápidamente, se enamora de la historia queda fascinado con el libro. Mientras crece, la curiosidad se convierte en obsesión e interesado en conocer mas de este indescifrable escritor, decide investigar sobre la vida del autor y descubre que todos sus libros han sido misteriosamente quemados en todo el mundo uno por uno por uno de los personajes del libro

La trama se desenvuelve en una embrujada Barcelona donde, junto a su nuevo amigo Fermín, intentará descubrir la verdad, se da cuenta de la vida que envuelve a un enigmático ser, que a toda costa intenta enterrar el pasado de Julián Carax. Una novela de suspenso que intenta mezclar lo real con la fantasía, el misterio con el amor. En el transcurso de la historia Daniel debe descubrir el misterio que rodea a

Julián y todo lo que ello conllevará, aunque al intentar encontrar en el pasado pistas que le digan quién es el misterioso escritor pude correr peligro su vida. A través de cartas, testimonios y documentos, Daniel reconstruye la trágica historia del autor, misteriosamente sus historias de vida comienzan a coincidir demasiado, desde un amor imposible que poco a poco comparten situaciones muy parecidas, mismas que preocupan a Daniel, pues temía compartir el mismo deceso, esos mismos parecidos alimentaban mucho las ganas de saber más y más sobre Carax y a nosotros como lectores mantenernos pegados a las paginas de este fascinante libro.