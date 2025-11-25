La Sonora quiere llegar al Palacio

La Única Internacional Sonora Santanera ha dejado en alto la música tropical mexicana en países como Inglaterra, Alemania o España; sin embargo, tienen un “pendiente”, que es llegar a un importante “palacio” que se encuentra en el centro del país.

En charla con Arturo Ortiz y Antonio Méndez, líderes de la agrupación, saben del orgullo que fue hacer bailar a personas de otros países, desde que Carlos Colorado creó el concepto hace 70 años.

“¿Qué países o lugares emblemáticos son los que aún tiene que conquistar la música de la Santanera?”, se le cuestionó a los músicos. Méndez, sin dudarlo, señaló: “Este lugar emblemático para regresar es el Palacio de Bellas Artes —donde han sido invitados, pero no han hecho un concierto propio—. Hemos recibido premios ahí e hicimos honores a Juan Gabriel, pero nos gustaría el concierto”.

Ortiz añadió que, aunque ya tuvieron la oportunidad de hacer un show, también sería un deleite hacer un nuevo Zócalo de la Ciudad de México. “Esperemos tome nuestra propuesta la Secretaría de Cultura”.

Arturo también explicó: “La Sonora Santanera ha dejado un historial muy grande en México y muchas partes del mundo que, digo, con toda la humildad del mundo, ha sido un ejemplo. Donde quiera que nos paramos hemos puesto la bandera de los músicos muy en alto en cuanto a disciplina y sonido”.

Agenda de trabajo

En lo que se refiere a trabajo, la Sonora sigue en las presentaciones del musical Perfume de Gardenia, además de que retomará actividades en el show “Cumbia machine”, que visitará varias partes de Estados Unidos, como Los Ángeles, Las Vegas, San José, Houston y Nueva York.

Finalmente, sobre los sonidos de moda como la electrocumbia mexicana, ellos celebran esta diversidad de propuestas bailables para el público, “pero nosotros nos hemos forjado al calor de las presentaciones en vivo”, refirió Ortiz.

“Ustedes deben saber que lo que nos llena de energía es presentar a toda la Sonora en vivo y ver la reacción del público. Cuando se escuchan las primeras notas ya saben que es la Santanera”, mencionaron.