La Sonora Santanera alista festejos

La Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda tiene dos fechas marcadas en el calendario: una entrega de reconocimientos en noviembre y un concierto en marzo de 2027 con el que celebrará 72 años de trayectoria.

Aunque sus clásicos siguen en el repertorio, la agrupación también apuesta por estrenar música. El 6 de noviembre participará en la Gran Gala por el 120 aniversario de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y los 80 años del Colegio de Arquitectos de México.

En la celebración, se entregará un reconocimiento a la Sonora Santanera por sus más de 71 años de trayectoria. “Hemos sido galardonados muchas veces, pero que lo haga la Sociedad y el Colegio de Arquitectos es algo que no hay palabras para expresar”, comentó Juan Carlos Navarrete, director musical de la agrupación.

Nuevos proyectos

Sobre lo que viene, el músico explicó: “No dejamos de presentar los temas que ya son históricos, pero también estamos evolucionando y eso se mostró con el lanzamiento inédito de ‘Llegaste tú’ (se estrenó en la telenovela ‘Guardián de mi vida’), pero ahora, orgullosamente, estaremos el 7 de marzo de 2027 en la Arena Ciudad de México”.

El concierto será parte de los festejos por los 72 años de la agrupación y, adelantó Navarrete, contarán con invitados musicales.