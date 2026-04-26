La taquilla favorece a Michael

La conversación alrededor de Michael no se ha definido y apenas empieza. Mientras la crítica especializada cuestiona su enfoque, la respuesta del público en taquilla y encuestas iniciales dibuja un escenario distinto, donde el interés por la figura de Michael Jackson sigue pesando más que las reseñas.

Antes de su estreno, la película dirigida por Antoine Fuqua llegó a plataformas como Rotten Tomatoes con una aprobación cercana al 36 %, colocándose dentro de la categoría de baja recepción crítica.

Las reseñas coincidieron en que el filme opta por una narrativa que evita los episodios más controvertidos de la vida del cantante. Medios como The Guardian calificaron la propuesta como “frustrantemente superficial”, en tanto que Rolling Stone la describió como una experiencia “deprimente” que se aleja de lo que se espera de una biografía cinematográfica.

El debate se intensificó por la decisión de cerrar la historia en 1988, durante la gira de Bad, sin abordar las acusaciones de abuso sexual que marcaron la percepción pública del artista en años posteriores. Versiones previas del guion incluían estos episodios, pero fueron eliminadas tras acuerdos legales previos que impedían su representación, lo que derivó en regrabaciones millonarias.

Buena aceptación

En contraste, los primeros números apuntan a una recepción más sólida por parte del público. La cinta recaudó 12.6 millones de dólares en sus primeras funciones, incluyendo 3.8 millones provenientes de proyecciones anticipadas en formatos premium.

Las métricas de audiencia también reflejan una respuesta favorable. Según los primeros reportes de Posttrak, la película obtuvo cinco estrellas, con un 88 % de opiniones positivas y un 81 % de recomendación directa.

El perfil del espectador muestra un alcance hacia familias, parejas y una audiencia joven, con más de la mitad menor de 35 años, además de una fuerte motivación ligada al fandom del artista, ya que el 50 % de los asistentes afirmó haber acudido por ser seguidores de Jackson.

En la misma línea, la calificación del público en Rotten Tomatoes se mantiene alta, alcanzando un 96 %, mientras que encuestas de CinemaScore le otorgaron una A-, una nota comparable a otras biopics musicales recientes como Elvis o Rocketman.

La conversación no se limita a la pantalla. Integrantes de la familia Jackson, como Taj Jackson, cuestionaron abiertamente la cobertura mediática previa al estreno, señalando que el público será el que defina la narrativa final sobre la figura del artista.

En paralelo, el propio Fuqua defendió decisiones creativas que inicialmente contemplaban momentos más oscuros, como el arresto de 2003, pero que finalmente no formaron parte del corte final.