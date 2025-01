El primer encuentro de Armando Andrade con la televisión se dio en un capítulo del seriado Como dice el dicho. Para el actor de formación teatral fue reveladora y esto marcó su ingreso a un universo distinto y fascinante. “Era todo un mundo nuevo. Al principio, admito, que no me encantó la experiencia”, comparte el histrión de 33 años, quien, a pesar de la dificultad inicial, decidió seguir adelante.

Para él, la vida en los escenarios debía ser un proceso pausado y meticuloso, lo que contrastaba con el ritmo acelerado de la TV. “Me encontré con situaciones que sentí muy inorgánicas. A veces tienes que grabar sin siquiera mirar a tu compañero, todo por cuestiones de las cámaras. Salí de esa grabación pensando ‘no sé si esto sea lo mío’”, admite.

Este primer desafío lo dejó con muchas dudas, llevándolo a pensar en regresar al teatro. Sin embargo, con el tiempo y la práctica, comenzó a ver a la TV de manera diferente, aunque los retos no desaparecieron.

Tras completar su formación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), participó en diversas producciones como Por amar sin ley, S.O.S. Me estoy enamorando, Contigo sí y Mujer de nadie.

Un 2024 de crecimiento

Hoy, tras 12 años de carrera, Armando se dedica a construir personajes y a aprender de quienes lo rodean. En 2024, su paso por la telenovela Amor amargo, producción en la que también actúan Andrés Palacios, Ana Belena, Daniela Romo y Arturo Peniche, ha sido un viaje de autodescubrimiento. Este proceso lo ha marcado profundamente, especialmente por las enseñanzas de veteranos como Daniela Romo. “Grabar mi primera escena con Daniela Romo en ‘Amor amargo’ fue inolvidable. Yo estaba nervioso, pero ella me dijo ‘tranquilo, vamos a jugar’. Eso me hizo disfrutar el momento y entender su increíble profesionalismo. Su dedicación me inspira a seguir aprendiendo cada día”, comparte el famoso.

El año 2024 fue clave para Armando, lleno de proyectos en televisión y cine, pero también marcado por importantes descubrimientos personales. Mientras se prepara para un 2025 que viene con varias metas, reflexiona sobre lo aprendido al interpretar a Juan Pedro, su personaje en Amor amargo. “Siento que todos hemos sido él en algún momento. Tiene claros sus valores, viene de una familia pequeña llena de amor, pero también es mimado y a veces no asume sus responsabilidades”, reflexiona sobre su papel en la telenovela.

Con las grabaciones del melodrama concluidas, Andrade ya está listo para lo que viene. Tiene una nueva propuesta cinematográfica en puerta, cuyo rodaje comenzará en febrero. Aunque aún no puede revelar detalles, asegura que será algo “padrísimo” que lo tiene muy entusiasmado.