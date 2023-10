La “tiktoker” que cuida el medio ambiente

Jossy Zamora, mejor conocida como la “eco amiga”, es una creadora de contenido que busca acercar a usuarios de redes sociales con el cuidado del medio ambiente, específicamente, el Caribe mexicano.

La ambientalista cuenta con más de 20 mil seguidores en Instagram, 2.7 millones de me gusta en Tiktok y con su propia organización llamada EcoCaribe. Y es que su interés por el tema surgió desde su propia profesión, dijo en entrevista.

De comunicadora a ambientalista

La trayectoria de Zamora comenzó en los medios de comunicación haciendo divulgación científica. Originalmente vivía en Querétaro y al mudarse a Quintana Roo comenzó la aventura. “Yo quería ser esa persona que estaba limpiando playas, que estaba explorando cenotes, haciendo mapeos de cuevas… Entonces, me metí como voluntaria a distintas organizaciones de corales, cenotes, espeleología, tortugas y fue increíble”, explicó.

Al involucrarse más en el tema se dio cuenta de cuál era su verdadera vocación, así que decidió trasladarla a Internet. “Renuncié a medios y ahora me dedico solo a redes sociales, y tengo una organización de voluntariado ambiental enfocado en conservación del mar”, señaló.

Jossy logró conectar con una red de especialistas en educación ambiental: “Al final yo ya divulgaba y hacía trabajos en redes sociales, entonces me permitía tener acceso a muchas organizaciones. Y dije ‘voy a hacer una organización donde pueda trabajar con otras personas que hacen lo mismo que yo’”.

La “tiktoker” realiza jornadas de limpieza, brigadas y actividades de arborización para cuidar el ecosistema de la región de Cancún. “No solo es hacer educación ambiental digital, sino que tengo la oportunidad de tener gente que viene a las actividades que hacemos y es como un salón de clases. No solo los ponemos a recolectar basura, a separarla, a reciclarla, sino también les enseñamos la importancia del mar”, explicó.

En México, tres de cada cinco respiraciones que las personas hacen provienen del mar, por lo que resulta fundamental tomar medidas para su cuidado, empezando desde casa. “Siempre he dicho ‘el mar comienza en casa’ y es una plática que he dado en muchos lados, incluso en otros países en donde les comparto que no necesitan amarrarse a un árbol para cuidar el medio ambiente, no necesitan ir a limpiezas de playa cada fin de semana, como a mí me gusta. Puedes hacer acciones pequeñas en tu día a día para cuidar el mar”, destacó.

Una manera entretenida de educar

La “eco amiga” exploró nuevas alternativas para difundir su labor hacia las nuevas generaciones, así fue como llegó a Tiktok. “Hay otras estrategias que justamente nos han enseñado en capacitaciones, pero al final de cuentas es una plataforma que te ayuda mucho a llegar a las personas que les gusta el tema que tú haces”, señaló.

Si bien la conservación de los ecosistemas del mar Caribe es un tema serio, Zamora apostó por informar de manera entretenida a su audiencia. Ponerse a bailar, hacer lip-sync o un reportaje periodístico le permite llegar a más personas. Al respecto, señaló: “Con temas tan difíciles —como el cuidado del medio ambiente— le llega más fácil a las personas cuando se las das de manera entretenida. Yo entonces busco maneras lindas y felices de presentar la información”.

En cada uno de sus videos, Jossy busca sembrar una semilla de interés en quienes la ven. Y la estrategia ha dado resultados, pues la mayor parte de personas que desean sumarse a EcoCaribe provienen de redes sociales.

“Me han llegado muchos voluntarios de los videos que hago en Tiktok y eso está padre, porque a veces las redes sociales parece que son solo digitales. Físicamente van a las actividades que hago y eso es bien bonito porque no solo se queda en un teléfono, un ‘like’ y un comentario”, detalló.

Jossy Zamora pretende llevar su visión sobre el cuidado del Caribe mexicano más allá de los espacios digitales. “A mí me gustaría seguir creciendo. He tenido la oportunidad de ir a dar pláticas a otros países, pero lo que más quiero en esta vida es que la gente valore el mar y lo ame. Eso voy a seguir haciendo con esto (creación de contenido), con EcoCaribe y con Jossy Zamora”, concluyó.