Sandra Pani (Ciudad de México, 1964) presenta su nueva exposición, “Desmembramiento y transformación”, que cuenta con 50 monotipos con los que reflexiona sobre la transformación del humano.

En entrevista, Pani explica que todas sus obras las trabaja a partir del lugar en el que se exhiben. En este caso, la muestra está en Palacio de la Autonomía, que se ubica a un costado del Museo Templo Mayor.

“Me di cuenta de que teníamos aquí enfrente al Templo Mayor, donde hay dos deidades fantásticas, la Coyolxauhqui, diosa de la luna, y la Tlaltecuhtli, diosa de la Tierra. Cuando las vi, decidí que iba a hablar del origen de estas diosas, que es un proceso de transformación. “Coyolxauhqui se convirtió en la luna porque su hermano Huitzilopochtli la cortó y la aventó hacia abajo de la pirámide. A Tlaltecuhtli la cortaron a la mitad, se quedó flotando en el mar primigenio y los dioses la convirtieron en la tierra. Entonces yo trabajo esta idea de cómo todos los seres humanos pasamos por esos procesos de desmembramiento y transformación psíquico”, explica.

Reflexionar sobre el cambio a través de su obra es el mejor medio para Pani, pues cree que el arte tiene el poder de transformar no solo al autor, sino también al espectador. Los monotipos son en blanco y negro y cuelgan como pendones en el techo. En las obras se alcanzan a ver siluetas de un cuerpo humano, que es el de la propia artista. “Todas las piezas son huellas de mi cuerpo que hice en un taller de gráfica; me puse un traje y me entinté”, dice la sobre el proceso.

El resultado son imágenes que aluden a agujeros, grietas, brazos y piernas, que recuerdan a la imagen de la Coyolxauhqui, explica la creadora. Otras siluetas, en posición de parto, son referentes a Tlaltecuhtli. Una segunda parte de la exposición se exhibirá en el Museo de Geología de la UNAM, donde se exhibirán los bocetos preparatorios de esta obra junto a piedras y minerales. Este segmento de la muestra se inaugurará el 20 de septiembre.

La exposición estará abierta hasta el 3 de diciembre y se realizarán varias actividades, como una charla de reflexión con el astrónomo José Franco y la humanista Sofía Schjetnan (27 de septiembre), y talleres de dibujo con la artista. Para más información visita https://www.fundacionunam.org.mx/cartelera-2/.