La Traviata llega a Tuxtla

Integrantes de la producción La Traviata, que se presentará el próximo 9 de octubre a las 7 de la noche, en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, invitaron al público chiapaneco a no perderse esta gran obra.

El productor José María Ruiz de Chávez Saráchaga y las cantantes Daniela Moreno y Sofía Ruiz, junto al director de la Orquesta Sinfónica de Chiapas, Enrique Ramírez, dieron los pormenores del evento.

Adelantaron que la ópera más célebre de Giuseppe Verdi llegará a Tuxtla Gutiérrez con una puesta en escena realizada con talento chiapaneco, ya que tendrá entre sus filas a destacados cantantes y músicos del estado, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Chiapas.

Un gran reto

Compartieron que La Traviata narra la historia de Violetta Valéry, una mujer que desafía las convenciones sociales en nombre del amor, en una trama profundamente humana y conmovedora. Una partitura inolvidable que eleva las emociones a través del poder de la música.

El productor destacó que es la primera ópera italiana que se logra montar en el estado de Chiapas. “Esto es posible gracias al apoyo del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, junto al apoyo de diversas empresas de la iniciativa privada”, indicó.

Por su parte, el maestro Enrique Ramírez habló del trabajo que hicieron y detalló que La Traviata es una puesta en escena muy interesante, por lo que es un enorme desafío tratar de hacer algo que reúne a un gran número de personas. “El reto es muy interesante, muy bello, pero al mismo tiempo será muy satisfactorio a la hora de ver el resultado”, refirió.

Llerys Díaz Cruz, representante de la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas, subrayó la importancia de acudir al teatro. “Es importante mantener una oferta artística que se sume a los atractivos que tiene Chiapas y con ello brindar una mejor experiencia a los paseantes”, dijo.

Los boletos para ver la obra se encuentran a la venta en el sitio www.conciertosinteractivos.com.