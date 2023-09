Hay actores que se meten tanto en la actuación de personajes polémicos y complicados, que se quedan con “traumas” ajenos, pero Regina Villaverde optó por “mandar al baúl” su caracterización de Gloria Treviño y así cuidar su salud mental.

Ella caracteriza a Gloria Trevi en su faceta joven, cuando estaba a punto de ser atrapada por el lado oscuro del espectáculo y que ahora el público podrá ver por señal abierta el próximo lunes 4 de septiembre por Las Estrellas a las 9:30 pm.

A decir de Regina, ahora que ya vio la serie Gloria Trevi: ellas soy yo, puede decir que para ella fueron hechos impactantes, por lo que invita a las jóvenes a no mantenerse calladas ante un abuso, “siempre habrá ayuda”.

Cuando se le cuestionó si realizar las escenas difíciles, donde el personaje es sobajado y violentado emocionalmente, le llegó a afectar su salud mental, como le sucede a diversos actores que se meten en el papel, ella confesó su sentir. “Afortunadamente esto no pasó. Saliendo de esas escenas difíciles volvía a ser Regina. En esto me apoyó mucho mi mamá, quien me motivaba a hacer el mejor trabajo y me ‘aterrizaba’ a la realidad”, señaló.

Tras culminar este reto, Regina ahora espera más papeles fuertes ya sea en teatro, cine o telenovelas.