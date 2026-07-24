La última voluntad de Elsa Aguirre

Las cenizas de Elsa Aguirre, quien falleció la semana pasada a los 95 años de edad, descansarán finalmente en un jardín con muchas flores, como fue su última voluntad.

Así lo revelaron las cuatro cuidadoras que acompañaron a la actriz de la Época de Oro del cine mexicano durante los últimos años de su vida y quienes asistieron al homenaje que se le rindió en la Cineteca Nacional. Aceptaron que, en un principio, Aguirre había pedido que sus restos fueran depositados en una montaña alta; sin embargo, al final cambió de decisión. “Lo último que pidió fue que se dejaran en un jardín de flores. Ya la persona encargada sabrá cuándo lo haga; por ahora, las cenizas están en su casa”, informó Laura Michelle Ramírez.

En paz

Las cuatro aseguraron sentirse tranquilas, pues afirman que Elsa las fue preparando para su muerte, incluso horas antes de su fallecimiento. “Ella prevenía todo. Era de las personas que decía ‘ya va a suceder y estoy tranquila; ustedes estén tranquilas. Me voy bien, las quiero y gracias por todo’. Sentía el momento en el que iba a trascender y siempre nos daba las gracias por los cuidados”, narró Angélica Moreno. “Nos decía mucho que seguro nos volveríamos a ver. No sabía cómo, pero sí. Ella no creía en la muerte, sino que se trascendía a otro plano”, abundó Laura.

Hasta ahora, dicen, la casa de la actriz permanece exactamente igual y no se ha modificado nada. “De hecho, no nos dejaba cambiar cosas”, recordaron. Hasta el momento se desconoce cuándo será leído el testamento.