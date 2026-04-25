La Vale se sincera tras su divorcio

“Ahorita no hay forma de que yo le de chance al amor”, fue la respuesta tajante de la actriz y cantante Angélica Vale, respecto a la posibilidad de darse la oportunidad de conocer gente e iniciar una nueva relación de pareja, después de que en noviembre pasado confirmara su divorcio con el empresario Otto Padrón, después de 14 años de matrimonio.

“Sé que en algún momento podré cambiar de opinión, pero ahorita no, pero si toca, toca, el chiste es que sigamos siendo una familia y que estemos unidos, que a mis hijos no les falte un papá y tampoco una mamá. A mí me tocó convivir con las parejas de mi papá (Raúl Vale) y creo que soy una persona bastante sensata, entonces eso ya vendrá en algún futuro”, expresó Angélica Vale.

Esta declaración la hizo Angélica en una rueda de prensa que se llevó a cabo en el Teatro de los Insurgentes, después de la función de El fantasma de la ópera, en la cual inevitablemente se le preguntó sobre cómo se encontraba después de haber hecho pública su separación de Padrón. “Estoy en un lugar muy hermoso, en donde me estoy disfrutando mucho como ser humano, como mujer, porque luego uno se abandona muchachas, no lo hagan; además, estoy con estas dos cosas maravillosas que la vida me dio y que amo profundamente, que son mis hijos, estoy viviendo para ellos una etapa muy hermosa, de cambios que han sido para bien”, dijo Angélica volteando a ver a Angélica Masiel, de 13 años, y Daniel Nicolás, de 11, quienes la acompañaron a este evento.

En buenos términos

La Vale, como también se le conoce en el medio artístico, explicó que pese a todo se lleva muy bien con su exmarido, porque comprendieron que era mejor estar separados y llevar una buena relación, que juntos con muchos conflictos. “Es una relación que creo sí va a ser para siempre, porque tenemos estos dos chamacos (sus hijos) entonces vamos a ser socios para toda la vida, porque vamos a estar juntos siempre por ellos, aunque no como pareja, pero sí como seres humanos y como familia”. considera.

Una de las cosas que agradeció Angélica en este momento tan importante de su vida, es el contar con la presencia y apoyo de su madre, la cantante Angélica María, quien estaba sentada a su lado; asegurando que gracias a su cariño ha podido sobrevivir. “Mi mamá es mi compañera, mi mejor amiga, mi cómplice, pero además qué orgullo ser hija de Angélica María, porque es una gran mujer en el escenario y fuera de él también”, afirma.