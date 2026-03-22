La Vale vuelve a los foros de TV

Tras vivir una etapa personal especialmente complicada, la actriz Angélica Vale vuelve a los escenarios desde un lugar distinto: con mayor calma y fortaleza.

Su separación de Otto Padrón marcó un punto de inflexión, pero decidió no quedarse anclada en ese capítulo, sino resignificarlo ahora en trabajo y con su regreso a Juego de voces. “Yo estoy muy feliz porque es un proyecto que me ha traído tantas cosas bonitas, desde poder regresar a Televisa, una empresa en la que están todos los recuerdos de mi vida, entonces volver a este programa es muy especial, porque lo quiero tanto y me gustaría que se hiciera cada año”, declaró.

Regresa a casa

El proyecto tiene un valor emocional importante para ella. Volver a los foros donde creció no solo implica trabajo, sino también memoria y pertenencia. Además, reconoce que esta experiencia ha sido parte de su proceso personal de recuperación. “Este trabajo es una gran terapia para mí, obviamente hay momentos en los que sí prefiero estar en mi casa, por ejemplo, ahora voy a tener que achicar un poco mis viajes. No voy a poder estar las ocho semanas, nunca he estado ese tiempo fuera de casa, por eso voy y vengo, ahora con más razón”, detalló.

La diferencia con la temporada anterior es evidente. En ese entonces, atravesaba en silencio una situación difícil. “En ese momento ya estaba viviendo yo todo el rollo, y la verdad es que llevaba muchos meses queriéndolo decir, no sabía cómo, por eso lloré tanto. Pero cuando lo conté fue un momento de liberación, ahora vengo más segura y llena de muchas ilusiones de mi presente”, refirió.