La venganza trae consecuencias

En 2024, Netflix sorprendió a sus suscriptores con Accidente, una desgarradora serie que tiene como eje central la muerte de varios niños durante una fiesta infantil.

Ahora, la historia continúa y para su segunda temporada los rencores, las rencillas del pasado, los problemas legales y la sed de venganza serán los protagonistas.

Con Accidente 2 quedan al descubierto, de manera más cruda, las consecuencias de las decisiones que los personajes tomaron cegados por el dolor de la pérdida; además abordan el duelo desde el resentimiento.

La pareja que forman Daniela (Ana Claudia Talancón) y Emiliano (Sebastián Martínez), responsable de la tragedia, deciden dejar todo atrás y darse una última oportunidad; mientras que “El Charro” (Alberto Guerra) le hará ver su suerte.

El reparto lo conforman rostros ya conocidos como Regina Blandón, Alberto Guerra y Eréndira Ibarra, pero se suman nuevos personajes como Bárbara de Regil.