La verdad sobre Valentín Elizalde

A pesar de su trágica muerte hace casi 20 años, el cantante Valentín “El Gallo” Elizalde sigue dando de qué hablar. En esta ocasión fue un presunto exintegrante del cártel de los Zetas quien dijo saber la verdad sobre su muerte.

A esto se añade que integrantes de la familia del Vale indican que hay un peritaje inédito que ya conoce la familia, pero que no se ha integrado en las investigaciones sobre el asesinato del intérprete.

En el podcast GAFE423, especializado en milicia y temas sobre la delincuencia organizada, se entrevistó un exmilitante del narco quien presuntamente trabajó para “El Hummer” (Raúl Hernández Barrón, uno de los fundadores de Los Zetas, quien operó principalmente en Reynosa, Tamaulipas y otras zonas fronterizas).

La versión

A él se le preguntó qué había pasado realmente con la muerte de Valentín Elizalde, y dijo: “Dicen que supuestamente andaba con la vieja del comandante ‘Hummer’ y que ‘El Primo’ (Tano Elizalde) lo puso y tantas cosas se hablaron de eso. En realidad fue por la canción (A mis enemigos). El comandante se dio cuenta de que él venía para acá (Reynosa). Él ya sabía que Valentín Elizalde le hacía apología a la gente de Sinaloa (el cártel rival)”.

Detalla que “El Hummer” le dijo al representante de Valentín que a él sí le gustaba su música y le pidieron que no cantara la canción que tenía dedicatoria, “y el vato se la aventó tres veces, al principio, en el medio y al final (del show). Eso fue una ofensa directa para el señor y una ofensa directa para el cártel”, señaló.

Por otra parte, Francisco Joel y “El Flaco” Elizalde indicaron que el informe técnico fue localizado por su madre, Camila Valencia. Aunque el contenido es conocido solo por el entorno de la familia, informaron al programa Ventaneando que la decisión de solicitar su integración a la investigación recae únicamente en sus sobrinas Valentina, Valeria y Gabriela.