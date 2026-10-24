La versatilidad de un actor icónico

Imanol Arias nació el 26 de abril de 1956 en Riaño, un pequeño pueblo en la provincia de León, en España, aunque de familia de origen vasco. A pesar de que pasó sus primeros meses de vida en León, pronto se trasladó a Euskadi, donde crecería y comenzaría a forjar su futuro profesional.

Desde joven, Imanol mostró una gran fascinación por el mundo del arte, especialmente el teatro, lo que lo llevó a iniciar sus estudios en la Universidad Laboral de Eibar, donde comenzó a formarse en la disciplina de perito industrial. Sin embargo, la atracción por la interpretación fue más fuerte, y muy pronto se dedicó a participar en montajes teatrales, colaborando con diversos directores reconocidos de la época como José Tamayo, José Luis Gómez y Miguel Narros, entre otros.

Su amor por el teatro lo llevó a Madrid en su juventud, con apenas 20 años, buscando oportunidades para profesionalizar su arte. A partir de este momento, comenzaría su imparable ascenso en el mundo de la actuación, no solo en las tablas, sino también en la gran y pequeña pantalla.

Sus inicios

Imanol Arias comenzó su carrera en el cine a mediados de los años 70. En 1976, hizo su debut cinematográfico con la película La Corea, dirigida por Pedro Olea, un primer paso en su incursión en el cine que marcaría el inicio de una carrera longeva y exitosa. Tras este trabajo, participó en la coproducción hispana-cubana Cecilia (1981) dirigida por Humberto Solás, y aunque el filme no logró una gran acogida en taquilla, Arias comenzó a destacar por su capacidad interpretativa.

A lo largo de la década de 1980, Imanol Arias se asentó como un actor que podía aportar tanto en cine como en televisión. En el ámbito cinematográfico, destacó en películas como Laberinto de pasiones (1982) de Pedro Almodóvar, La colmena (1982) de Mario Camus y La muerte de Mikel (1983) de Imanol Uribe, entre otras. La década también lo vio colaborar en el cine con directores de renombre, lo que le permitió explorar una gran variedad de géneros y estilos cinematográficos.

Su popularidad en televisión comenzó a despegar en los primeros años de la década de 1980, con papeles destacados en series como Cervantes (1980) y Anillos de oro (1983), que se consolidó como una de las producciones más vistas de la época.

Fue precisamente su participación en estos proyectos lo que lo consolidó como un actor de renombre en el panorama audiovisual español. Además, ha explorado el mundo de la dirección y producción cinematográfica. Su película Un asunto privado (1995) y el episodio dirigido en la serie Delirios de amor (1988) son ejemplo de su incursión en estos campos.

Personajes icónicos

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más importantes de su carrera fue el papel de “El Lute”, en las películas El Lute: camina o revienta (1987) y El Lute: mañana seré libre (1988), ambas dirigidas por Vicente Aranda. En este par de filmes, que narran la vida del bandido español Eugenio (“El Lute”), Arias demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos, consiguiendo el reconocimiento de la crítica y el público. Su interpretación le valió el premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 1987.

El éxito de Imanol Arias no se limita al cine, ya que sus papeles en televisión le granjearon un lugar destacado en la historia del entretenimiento español. Su interpretación del inspector Flores en la serie Brigada Central (1989-1991) le permitió consolidarse aún más en la pequeña pantalla.

Durante estos años, Arias continuó demostrando su capacidad para abordar diversos géneros, con roles tanto en películas como en series, participando en trabajos tan variados como La mujer feliz (1991), Querido maestro (1996), y más recientemente en Cuéntame cómo pasó (2001), donde interpretó al icónico personaje de Antonio Alcántara.

De esta forma se ha consolidado como una de las figuras más representativas de la televisión española. El personaje ha conectado con varias generaciones de espectadores, lo que demuestra la longevidad de su carrera y su capacidad para adaptarse a los tiempos.

Labor social

Aparte de su trabajo como actor, Imanol ha demostrado un compromiso con diversas causas sociales. Como defensor del medio ambiente y embajador de Unicef, ha llevado a cabo numerosas acciones en pro de la paz, especialmente en el País Vasco, y ha trabajado con varias organizaciones humanitarias, como Intermón Oxfam y Médicos del Mundo.