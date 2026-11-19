Aunque Alejandra Guzmán tuvo sus pininos en la actuación, con los años se convenció de que lo suyo era cantar, sin embargo y, todavía antes de protagonizar la película Verano peligroso (1991), apareció en uno de los episodios de Mujer, casos de la vida real, el programa que su madre produjo por alrededor de dos décadas.

En 1988, la Guzmán estaba por debutar como cantante, sin importar las negativas de su madre, doña Silvia Pinal, que ya había corrido con la suerte de que sus dos hijas mayores, Sylvia (Pasquel) y Viridiana (Alatriste), se dedicasen a la actuación.

Alejandra también llegó a trabajar con su madre, por contadas que fueran esas veces. Una de estas fue el mismo año en que la joven se lanzó como cantante, cuando tenía apenas 20 años, en el episodio de Mujer, casos de la vida real titulado “Claudia”.

Personaje

Alejandra no dio vida a Claudia, el personaje principal; este fue interpretado por Alejandra Dávalos. En cambio, la rockera encarnó a su hermana menor, con la que compartía el mismo techo. Claudia era una mujer con una discapacidad, que alcanza el éxito en el mundo de la publicidad, y Eduardo Palomo daba vida a Fernando, el interés romántico de la protagonista y fotógrafo.

Cuando Fernando recibe una propuesta para trasladarse a Miami y dirigir una empresa publicitaria internacional, este le propone a Claudia que se mude con él y comiencen una vida juntos. El temor de que, con los años, Fernando se interese por una mujer que pueda trasladarse sin ninguna dificultad, hace que ella rechace la propuesta.

Al poco tiempo se revela que Fernando y la hermana de Claudia tienen un romance secreto, el cual fue motivado por el enojo que la joven sentía hacia su hermana mayor, quien había triunfado en el ámbito profesional, pese a las dificultades. De esta forma es ella quien se muda con Fernando a Estados Unidos y, al enterarse Claudia, sufre uno de los más grandes desengaños de su vida.