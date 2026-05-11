La vida del rey del pop

Michael Jackson fue un cantante, productor, bailarín e icono pop, uno de los artistas más importantes del S. XX. Su éxito y relevancia le valió el apodo de “rey del pop”.

Nació en 1958 en Indiana, en el seno de una familia afrodescendiente con diez hijos, entre ellos La Toya y Janet Jackson. Con 11 años formó el grupo Jackson Five junto a cinco de sus hermanos. Con aquella banda comenzó a saborear las mieles del éxito y la fama. También los primeros golpes. Según contó Jackson en sus memorias, Moonwalk (1988), actuaban para su padre, que los juzgaba duramente. “Si te equivocabas, te golpeaba. A veces con un cinturón, otras veces con una vara”.

Además de la banda con sus hermanos, en sus inicios Michael lanzó cuatro álbumes en solitario con Motown, la mítica discográfica dedicada a la música afroamericana.

Finalizada su época Motown, publicó el disco Thriller (1982), un álbum con el que ganó siete Grammy y ocho premios American Music, y que se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos con más de 50 millones de copias en todo el mundo. Su single de lanzamiento Thriller, se acompañó de un cortometraje de doce minutos que arrasó en la edad de oro del videoclip y en el que Jackson aparecía bailando con una chaqueta de cuero roja, unos mocasines negros y unos calcetines blancos.

Michael Bush y su compañero Dennis Tompkins fueron los encargados de crear el vestuario de Jackson a lo largo de sus más de 20 años de carrera en solitario. Confeccionaron a medida muchas de las prendas que lució a lo largo de su trayectoria, desde la chaqueta Thriller que llevó en la gira Bad de 1987-89 (compuesta de 11.000 bombillas que parpadeaban al ritmo de las canciones) hasta los patentados “zapatos de inclinación” que permitían a Jackson inclinarse hacia delante hasta 45 grados y hacer su famoso paso de baile, según cuenta el propio diseñador en el libro The King of Style: Dressing Michael Jackson.

En el mismo libro, Bush aseguraba que las prendas para Jackson debían cumpliar las cuatro efes: Fit [ajustado], Function [funcional], Fun [divertido] y First [lo primero en su especie]”.

Además de sus chaquetas, el guante blanco, que lució por primera vez en su mano izquierda durante un directo de Billie Jean de 1983, fue otras de sus señas de identidad. El accesorio, con 1.200 cristales de Swarovski incrustados, fue confeccionado por el primer diseñador de vestuario del cantante, Bill Whitten. “La primera vez que Michael hizo el moonwalk en escena, llevaba una camisa adornada con cristales, calcetines con cristales y, por supuesto, el guante todo recubierto de cristales de Swarovski. Parece ser que se emplearon 40 horas en coser a mano todos los cristales”, rememoraba Nadja Swarovski.

Actuó en el intermedio de la Super Bowl, una de las actuaciones más míticas de la historia de la competición y construyó Neverland, un rancho con parque de atracciones que era el sueño de cualquier niño. Precisamente la infancia era una de sus grandes motivaciones.

En 1993 comenzaron las acusaciones de pederastia que terminarían por desgastar la carrera de Jackson. Se casó fugazmente con Lisa Marie Presley, hija de Elvis, y tuvo tres hijos con la enfermera Deborah Rowe.

Su imagen era tan fluida como sus movimientos. Su aspecto físico hizo correr ríos de tinta y fue modificando su rostro a través de operaciones estéticas con las que transformó su nariz, que le causaba un enorme complejo.

Las acusaciones de abuso, sus problemas con el rancho Neverland y otro tipo de escándalos y alocadas teorías fueron apartándolo de la vida pública y artística. Tenía previsto volver con una gran gira mundial, This is It! No fue posible. Falleció en 2009 a causa de un paro cardíaco provocado por una sobredosis de medicamentos para dormir (sufría insomnio crónico) prescritos por el doctor Conrad Murray, que fue acusado de homicidio imprudente.

El impacto de Michael Jackson en la moda fue tan fuerte que definió un estilo y marcó para siempre una época. Se vistió en contra de las reglas del buen gusto y acabó transformando las normas del vestir. “Mi actitud es que si la moda lo prohíbe, yo lo hago”, confesó en su autobiografía. Marcas como Balmain han creado colecciones basadas en su look y el diseñador de sombreros Philip Treacy organizó un desfile en 2012 con modelos extraídos directamente del archivo de vestuario escénico de Michael Jackson. Son solo dos ejemplos.

A lo largo de su carrera, Jackson se apoyaría en diseñadores de moda como Gianni Versace (que lo vistió para el dueto con Paul McCartney y para la gira HIStory) o, en los últimos años, en nombres como Hedi Slimane y Riccardo Tisci, que crearon el vestuario para la que iba a ser su gira This is It! Al contrario que otras superestrellas camaleónicas como Bowie, Jackson se mantuvo fiel a los elementos esenciales de su look.

A lo largo de los años colaboró con artistas como Quincy Jones, una de las personas más importantes de su carrera, Freddie Mercury o Britney Spears, junto a la que cantó The Way You Make Me Feel para celebrar sus treinta años en la música. Fue sonada su relación con Madonna, otro icono de la música pop, y para la posteridad quedará la portada de OK! Magazine en la que posa junto a Elizabeth Taylor y Liza Minnelli durante la boda de la última con David Gest.