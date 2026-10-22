La trama sigue a Giovanna, una niña de doce años de la burguesía napolitana. Su vida da un vuelco radical cuando escucha a su padre decir que se está volviendo fea y que se parece a su repudiada tía Vittoria. Este comentario la impulsa a buscar a su tía en los barrios bajos de la ciudad, desencadenando una profunda crisis de identidad.

¿De qué trata?

La escritora italiana Elena Ferrante explora los secretos familiares, las apariencias sociales y el difícil tránsito de la adolescencia a la adultez en su novela La vida mentirosa de los adultos, una obra que invita a reflexionar sobre las mentiras que se esconden detrás de las relaciones personales y las imágenes que las familias construyen de sí mismas.

La historia sigue a Giovanna, una adolescente que vive en Nápoles y cuya vida cambia cuando escucha a su padre compararla con una tía a la que considera poco agraciada. Este comentario despierta en ella dudas sobre su identidad, su apariencia y la imagen idealizada que tenía de sus padres. A partir de ese momento, Giovanna comienza a investigar el pasado familiar y se adentra en un mundo de contradicciones, secretos y verdades incómodas.

A medida que avanza la narración, la protagonista descubre las diferencias sociales y culturales que dividen a su entorno familiar, así como las complejidades de las relaciones entre adultos. Su búsqueda de respuestas se convierte en un proceso de autodescubrimiento en el que cuestiona las normas, los valores y las certezas que hasta entonces habían guiado su vida.

Con una narrativa intensa y psicológica, Ferrante aborda temas como la identidad, la adolescencia, la hipocresía, las apariencias y las tensiones entre padres e hijos. La autora presenta a los adultos no como figuras infalibles, sino como personas que también esconden contradicciones, cometen errores y construyen versiones de la realidad para protegerse o mantener una determinada imagen ante los demás.

Publicada originalmente en 2019, La vida mentirosa de los adultos se desarrolla en una Nápoles marcada por las diferencias de clase y los conflictos familiares. A través de la experiencia de Giovanna, la novela muestra cómo crecer implica enfrentarse a verdades que pueden resultar dolorosas y aprender que la realidad suele ser mucho más compleja de lo que parece.

La obra de Elena Ferrante ofrece así una mirada crítica sobre la familia y la sociedad, al tiempo que retrata el desconcierto de una joven que busca comprender quién es y qué lugar ocupa en el mundo. Más que una historia sobre mentiras, la novela plantea una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto conocemos realmente a las personas que nos rodean, incluso a aquellas que creemos conocer mejor?