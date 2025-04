Irene Azuela está sorprendida por la aceptación que ha tenido entre el público juvenil el personaje antagónico de Mamá Elena, que interpreta en la teleserie de Como agua para chocolate.

La actriz, quien actualmente está grabando en locaciones de Tlaxcala la segunda temporada de la historia basada en el libro de la escritora Laura Esquivel, agradece que los jóvenes, quienes regularmente consumen contenidos de plataformas digitales de otros géneros, han visto su interpretación y han reaccionado favorablemente en redes sociales. “Este proyecto se pensó para gente de mediana edad y resulta que para la generación de 20 a 25 (años) funcionó increíble. Eso fue muy bonito porque piensas ‘a estos chamacos qué les va a importar el amor romántico, ellos están ocupados en el poliamor y en el perreo’, pero resulta que se engancharon cañón con el amor romántico, con la mamá villana, con la belleza de las recetas”, comenta.

La también productora teatral comparte que se ha dado el tiempo para explorar en las redes sociales, por lo que reconoce el ingenio de los jóvenes al realizar videos con la voz de fondo de Tita, la protagonista —interpretada por Azul Guaita— quien, al no poder consumar su amor, cifra toda su energía en sus creaciones culinarias. “Es chistosísimo ver a chicas en Tiktok que ponen la voz en off de Tita haciendo una de sus tantas recetas riquísimas mientras están haciendo una quesadilla, fue una sorpresa muy agradable saber que funcionó muy bien la historia para esa generación”, dice.

Azuela reconoce que uno de los mayores desafíos de su carrera ha sido interpretar a esta villana, quien es la mamá de la protagonista, y que, por las tradiciones de la época (principios del siglo pasado) impide que su hija menor (Tita) se case con el hombre que ama. “Me costó mucho trabajo darle forma al personaje, hay una dureza que exige que es muy difícil, de estar rígida. Casi no hacer expresiones los primeros días me costó, luego ya empecé a encontrar cierta comodidad y pensé que de eso se trataba, de no sufrirlo”, añade.

Irene cuenta que prefirió apartarse de la versión cinematográfica de la historia, estrenada en 1992, y de las interpretaciones que hizo hace más de 30 años el elenco de la película. “Pensé que tenía que hacer a un lado el personaje y la interpretación de Regina Torné porque mucha gente todavía la tiene presente, ahora me correspondía a mí darle forma porque el mundo cambió y porque mi visión del personaje es distinta”, asegura.