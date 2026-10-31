La voz del indipop y la música étnica

Sheila Chandra, nacida el 14 de marzo de 1965 en Londres, es una cantante y compositora inglesa de ascendencia india (de la región de Kerala), que se ha destacado por su estilo único que fusiona la música hindú, el pop occidental y la música de discoteca.

Sheila creció en un entorno multicultural en Londres, lo que le permitió desarrollar una perspectiva musical única, con una profunda conexión tanto con las tradiciones musicales de la India como con las tendencias occidentales contemporáneas. Desde joven, su pasión por la música fue evidente, y a los dieciséis años fundó el grupo Monsoon junto con Steve Coe, quien sería su compañero de vida y de carrera.

Monsoon marcó el comienzo de una era de experimentación musical, en la que Sheila y Steve fusionaron el rock, la música hindú, los ritmos de discoteca, el jazz y el funk. Esta mezcla innovadora se convirtió en una de las propuestas más frescas del momento, con un sonido etiquetado como indipop, el cual sorprendió por su frescura y originalidad.

Sus inicios

El primer gran éxito de Sheila Chandra como parte de Monsoon fue el single “Ever so lonely” (1982), que alcanzó el número dos en las listas británicas. Esta canción, con su mezcla de sonidos tradicionales indios y pop occidental, fue un hito en la música de esa época y permitió que el grupo se destacara en la escena musical internacional. A pesar de su éxito, Monsoon se disolvió debido a problemas internos, pero Sheila y Steve Coe no se dieron por vencidos. Fundaron su propia compañía discográfica, Indipop, y con ella lanzaron el primer álbum en solitario de Sheila: Out on my own (1983). Este trabajo recibió elogios de la crítica, consolidando a Sheila como una artista con una propuesta musical innovadora.

En 1984, Sheila lanzó Quiet, su segundo disco, que marcó un importante cambio en su estilo musical. A partir de este trabajo, Sheila comenzó a explorar el canto a capela, un estilo vocal que estaba profundamente arraigado en las tradiciones musicales de la India. Este álbum también fue bien recibido, pero su verdadero giro se produjo en la década de 1990, cuando su música empezó a fusionar más profundamente las influencias de la música tradicional india con los sonidos contemporáneos.

Dejando huella

Además de su carrera musical, Sheila se destacó como actriz, participando en la famosa serie de la BBC Grange Hill, lo que aumentó su notoriedad en el Reino Unido. En este espacio, hizo historia al ser la primera mujer en aparecer vestida con el tradicional sari, un traje de seda típico de la India, en el programa Top of the pops.

Aunque ha experimentado varios cambios en su estilo musical a lo largo de los años, sigue siendo una figura influyente en la música del mundo. Su capacidad para fusionar géneros y su técnica vocal única han dejado una huella imborrable en la música indipop, un género que creció con ella y que sigue siendo relevante en la actualidad.

La influencia de Sheila Chandra también es notable en la música étnica y experimental, donde ha seguido colaborando con artistas y colectivos que buscan integrar las tradiciones musicales del mundo con las formas contemporáneas. En su discografía, podemos encontrar colaboraciones con artistas y grupos como Peter Gabriel, quien jugó un papel crucial en la consolidación del estilo de Sheila. Gracias a su colaboración con Gabriel, su música alcanzó nuevas alturas, con el lanzamiento de Weaving my ancestors’ voices (1992), que es considerado uno de sus discos más representativos.

Hoy en día, Sheila continúa siendo una de las artistas más aclamadas dentro de la música étnica y del mundo, habiendo logrado una carrera longeva en la que ha sabido mantenerse fiel a sus raíces mientras explora nuevas sonoridades y se adapta a los cambios de la industria musical.