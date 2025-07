La voz gemela de Freddie Mercury

Marc Martel recorría su país natal, Canadá, con su banda de rock cristiana, Downhere, mientras estudiaba en Briercrest College. Eran los albores del nuevo milenio. Durante 13 años, a bordo de una camioneta pequeña, durmiendo donde podía, llevaba su música a donde podía.

Mucha gente, señala el músico, le decía que su voz les recordaba a Freddie Mercury, pero él no le daba ninguna importancia. “No crecí escuchando a Queen y no conocía bien su música. Durante muchos años toqué mis propias canciones con mi banda, y cada vez que subía al escenario”, cuenta.

En 2011, cuando Roger Taylor, baterista de Queen hizo audiciones para Queen Extravaganza, un proyecto tributo, el originario de Montreal decidió participar. Grabó un video con la única canción gospel que tenía Queen: “Somebody to love” y, en unos días, logró reunir más de un millón de visualizaciones en Youtube (hasta la fecha cuenta con más de 23 millones) y se quedó en la banda durante seis años. “Nunca pensé que mi voz fuera algo especial. Solo cuando Roger Taylor me escuchó cantar entendí que sí tenía algo único”, dice el músico en entrevista.

La bohemia que lo cambió todo

Luego vino algo mejor. En 2018, Freddie Mercury volvió al cine encarnado por Rami Malek en la biopic Bohemian Rhapsody. Lo que más sorprendió fue volver a escuchar su voz, pero no mediante una grabación antigua ni con inteligencia artificial, sino gracias a Martel. “Conocía ‘We are the champions’ y ‘We will rock you’, pero Freddie Mercury no fue una de mis influencias, lo cual me parecía curioso, porque la gente siempre lo escuchaba en mi voz. Nunca pensé que fuera algo especial o único, porque el mundo es muy grande y seguramente hay muchas personas que suenan como Freddie Mercury. He conocido a personas cercanas a Freddie y, más allá de la voz, nadie me ha dicho que le recuerde a él”, comenta el artista de 48 años.

La película recaudó 900 millones de dólares en taquilla, ganó cuatro premios Óscar y ayudó a que nuevas generaciones redescubrieran la música de Queen. Pero sobre todo, trajo de vuelta a Freddie Mercury, quien falleció en 1991.