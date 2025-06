La Zabaleta deleita al Metropólitan

En una velada que tuvo de todo, desde momentos muy románticos hasta indirectas muy directas, Susana Zabaleta ofreció el primer concierto de su tour La Gira Perfecta, en la cual comparte escenario con bolerista Rodrigo de la Cadena.

La noche comenzó con un momento especial para Susana, porque su hijo menor, Matías Gruener, fue su telonero, y el joven demostró lo bien que ha aprendido de su madre, porque presentó una propuesta de buen pop, pero además dedicó un tema a su mamá.

De pronto la sala cambió de ambiente, el escenario lució lleno de elegancia y calidez, con ocho músicos haciendo magia con las melodías. Zabaleta apareció caminando tranquilamente por el pasillo central de la sala de conciertos, ataviada con un sensual vestido negro de encaje, mientras el tema “Kumbala” sonaba por todo el lugar, así llegó hasta el escenario para terminar su interpretación de este clásico de La Maldita Vecindad. “Amor que no se atreve no se merece el nombre de amor, y el que se atreve, ahora sucede que es loco o loca. ¡Hola, locas!”, expresó Susana, y explicó el porqué del salud. “Estamos en el mes del orgullo y yo soy la reina ‘gay’, la última, porque ahora son embajadoras, maestras o divas, como mi Beli en ‘Mentiras’”.

Después compartió su opinión de Belinda en la mencionada serie, asegurando que se veía hermosa; operada, pero hermosa, además de que Mariana Treviño había opacado a todas otras protagonistas. Acto seguido, interpretó “Voy”.

“Para mí esta noche es muy especial, porque es la primera vez que le doy premiso a mi chamaco de que cante, que me abra un show, es como un deseo que se me cumple, hasta pienso que algo me va a pasar, porque siempre que algo bueno nos pasa pensamos que el golpe va a llegar, como cuando te llega alguien de 30”, expresó Susana haciendo referencia a su novio Ricardo Pérez.