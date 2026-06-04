Laboratorio de Arte le entra al mundial

El Laboratorio de Arte Filosofía Sanitaria dio a conocer la alineación de su próxima exposición pictórica, que abrirá este sábado 5 de junio.

Enmarcado en la fiesta mundialista que comenzará el próximo 11 de junio, el espacio ubicado en la avenida Francisco I. Madero 453, barrio San Jacinto, en Chiapa de Corzo, invita al público en general a ser parte de “¡El mundo es la bola, Ra, ra, ra!”.

Un lugar para las artes

De acuerdo con los organizadores, el Laboratorio de Arte Filosofía Sanitaria es un sitio dedicado a la formación, creación y promoción de las artes visuales en el estado de Chiapas.

Ante esto, lanzan un llamado cordial a los medios de comunicación, a instituciones culturales y al público en general para la apertura de esta muestra que reúne el trabajo de 23 artistas.

Resaltan que esta actividad cuenta con la dirección y curaduría del artista visual Jorge Zamorano. La exposición presenta una diversidad de propuestas visuales inspiradas en el futbol como fenómeno cultural, social y emocional, explorando temas como la identidad, el juego, la convivencia, la memoria colectiva y la pasión que este deporte despierta en distintas generaciones.

A través de diferentes técnicas y lenguajes artísticos, las y los participantes ofrecen una mirada contemporánea sobre uno de los símbolos más universales de encuentro y comunidad: el balón de futbol.