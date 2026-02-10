Lacma, con obra de artista mexicana

La apertura al público de las nuevas áreas de Los Ángeles County Museum of Art (Lacma) se tiene proyectada para abril, explicó su director ejecutivo, Michael Govan, a medios de comunicación latinoamericanos.

Lacma, como proyecto, arrancó hace 20 años. Y lo que podrá verse dentro de unos meses será el esfuerzo más reciente de reconstrucción de la estructura física del museo, que se trata, principalmente, de las David Geffen Galleries, nombradas así por la donación de 150 millones de dólares hecha por David Geffen.

"La explanada más nueva también es una obra de arte", dijo Govan y mencionó el trabajo de Peter Zumthor, ganador del Pritzker y arquitecto del edificio principal, y de la mexicana Mariana Castillo Deball, una de las comisionadas para crear obra en los nuevos espacios del Lacma.

El director describió el trabajo de Castillo Deball, el cual está inspirado en fragmentos de murales de Teotihuacán: "Mariana Castillo ha hecho una pieza en la que el concreto se mueve. Tiene islotes oscuros con dibujos impresionantes en ellos".

Ella lo llama, explicó, Feathered changes, que, en español, equivaldría literalmente a cambios emplumados. Es una referencia a Quetzalcóatl, "como si de alguna manera la serpiente emplumada estuviera por debajo de este espacio".

Govan añadió que el diseño del espacio fue pensado para que todo se distribuya de forma horizontal, en un solo nivel, "sin fachada, sin frente o fondo, sin izquierda o derecha, sin arriba o abajo". Detrás de esta noción de espacio hay un objetivo: que, en el diseño museográfico, al recorrer el lugar, se borren las jerarquías. Y ese borrado de jerarquías es "uno de los principios clave de este nuevo edificio", ya que es común entrar a los museos americanos bajo una tradición greco-romana, explicó.

Único en el mundo

Algo que describió como una forma de dar una visión más amplia: "También es un museo de historia, como el Metropolitan Museum of Art en Nueva York, salvo que somos 100 años más jóvenes; nuestras colecciones equivalen a una décima parte. La pregunta es, ¿cómo podríamos arreglarlas con, digamos, una especie de perspectiva poscolonial, fresca? Porque los museos se organizan en un modelo del siglo XIX".

Abundó en que el edificio es de concreto, que Peter Zumthor es uno de los grandes arquitectos del presente a nivel mundial y que su trabajo lo ha hecho de una forma específica para los lugares. "No hay dos edificios que parezcan iguales", señaló.

El diseño del inmueble tiene un sistema muy avanzado ante sismos, además: "El edificio, en sí mismo, se puede mover dos metros en cualquier dirección. Es una locura. Así que no tendremos que reconstruirlo. La razón por la que tuvimos que romper nuestros edificios más antiguos es que no eran sísmicos y el costo de arreglar todo era demasiado alto".

Lacma cuenta con 45 curadores que hablan distintos idiomas y su colección, estima, es de 170 mil obras, datos con los que enfatiza la vocación de pluralidad: "No es solo el hardware, el edificio que se ha diseñado así, sino que el ´software´ es la práctica curatorial y lo hace más colaborativo a través de las disciplinas. En abril, dejaremos al público entrar. Todavía hay algunos detalles que tienen que ser terminados. El teatro se abrirá en mayo, el restaurante probablemente más tarde. Pero gran parte del edificio, que es enorme, la dejaremos en abril".

El deseo de mostrar obra nunca exhibida es relevante en el proyecto. Por último, Govan mencionó que en Estados Unidos los proyectos culturales son impulsados principalmente con dinero privado, que la ciudad de Los Ángeles contribuyó con poco menos del 20 % (125 millones de dólares), y el resto fue dinero privado.