Lady Ella: gran tributo en el Festival Paax

La cantante Neima Naouri y The Amazing Keystone Big Band rindieron tributo a Ella Fitzgerald en el Festival Paax GNP como uno de los Darksides programados, un ciclo de conciertos nocturnos alternativos. El entusiasmo del público, la expectativa ante “We love Ella”, homenaje a la “primera dama de la canción” fue el arranque del evento en el foro al aire libre del Hotel Xcaret Arte, sede del festival que llega a su cuarta edición este año.

El preludio a la aparición de Neïma en el escenario es la suave ovación desde las mesas que circundan la plataforma, el tintineo del piano y el pulso de los metales. Neïma revivió la estética sofisticada de hace un siglo, cuando imperaba el espíritu de la comedia musical y la noción de big band. “But not for me” es la canción con la que empezó; ella se colocó junto al piano y permitió que la altura de la interpretación siguiera su curso; la gente aplaude y grita. Sigue “As time goes by”, de la película Casablanca.

Cualquiera podría decir que Neïma tiene talento al ser hija de la cantante de ópera Natalie Dessay. Pero ella, que canta con la mano en el corazón y cuya formación va del jazz vocal y el piano al teatro musical, impresionó a la directora del festival, Alondra de la Parra, cuando la vio en vivo, por primera vez, en Francia y la eligió como una de las artistas que participan en el homenaje “Gershwin, la vida en azul”.

La coordinación de los músicos de la orquesta (17, oficialmente), la sinergia, da momentos de intensidad en la noche. Luego “Moonlight in Vermont” y “I wish you love” se volvieron un arrullo. En “My man’s gone now”, de Gershwin, el solo de saxofón vuela y envuelve el clima de la Riviera Maya.

Neima tiene cadencia, baila al ritmo de los instrumentos, abre los brazos. Cuando el solo del saxofón vuelve, canta con toda su fuerza y recuerda a Betty Hutton, una influencia presentida. El público observa, es atento y aplaude, efusivo, en el momento correcto. La fuerza del sax sigue en “It ain’t necessarily so”, Gershwin de nuevo con fuerza introspectiva y luminosa.

El “Fascinating Rhythm” marca el cierre en una noche que recién parece comenzar, en medio del público que le pide un poco más a la orquesta y en camino a lo que serán las últimas jornadas de esta edición del Paax.