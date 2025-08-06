﻿﻿
Agosto 06 del 2025
Lady Gaga cantará y actuará en Merlina

En la segunda temporada de Wednesday (Merlina), la cantante Lady Gaga aparecerá con el nuevo sencillo “Dead dance”, en la serie producida por el cineasta Tim Burton, confirmaron dos fuentes cercanas a la producción a la revista Variety, aunque los representantes de Gaga prefirieron no hacer comentarios oficiales.

El estreno de la canción, junto con su video musical, se prevé para el próximo mes y servirá para acompañar la aparición de Gaga en la historia, en la que dará vida a Rosaline Rotwood, una legendaria profesora de Nevermore.

Wednesday es la segunda serie más vista de la historia de Netflix, solo superada por Squid Game (El Juego del Calamar), y ahora la segunda temporada llega con el objetivo de arrebatar el récord a la producción surcoreana, de nuevo con Jenna Ortega como protagonista.

Con la producción de Tim Burton, y un reparto estelar con nombres como los de Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán y Emma Myers, ya antes del estreno de la segunda temporada, Netflix anunció que contará con una tercera entrega.

