Lady Gaga, de Xochimilco para el mundo

Lady Gaga difundió el video musical que grabó bajo las órdenes de Tim Burton hace unos meses en la conocida Isla de las Muñecas, en Xochimilco, logrando mostrar al mundo el misticismo que guardar este lugar de la Ciudad de México.

Con el estilo gótico y de suspenso propio de Tim Burton, Gaga aparece vestida como una muñeca zombi durante su video musical “The dead dance”, compuesto para la serie Merlina, que estrenó su segunda parte.

A lo largo de las escenas aparecen los rostros de las muñecas de la isla y después, con animación digital, comienzan a bailar; además, algunos pasos logran tener similitud con el baile de Merlina.

La llamada Isla de las Muñecas es un atractivo turístico de Xochimilco al que normalmente se puede llegar a través de una trajinera y está envuelta de leyendas de miedo.

Al interior de toda la isla se encuentran muñecas de plástico colgadas de maderas y tiradas en el suelo, lo que provoca un ambiente de suspenso.

La letra de la nueva canción de Lady Gaga está cargada de sentimientos, emociones y un “corazón roto”, pues a lo largo de la misma, la artista lanza versos como “robaste mis pensamientos antes de que los soñara”.

En julio pasado, internautas publicaron que la artista y el director se encontraban en la capital mexicana.