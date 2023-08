Lady Gaga recuerda a Tony Bennett

Lady Gaga rindió homenaje a Tony Bennett, quien fue su amigo y colaborador, después de la muerte del legendario cantante a la edad de 96 años. Los álbumes que grabaron juntos le dieron a la famosa dos Grammys. “Extrañaré a mi amigo por siempre. Extrañaré cantar con él, grabar con él, hablar con él, estar juntos en el escenario”, escribió la cantante de “Bad romance” en Instagram la madrugada de este lunes.

“Con Tony, tuve que vivir mi vida en un túnel del tiempo. Tony y yo teníamos ese poder mágico. Nos transportamos a otra era, modernizamos la música juntos y le dimos nueva vida como dúo. Pero no fue un acto. Nuestra relación era muy real. Claro que me enseñó sobre música, sobre la vida en el mundo del espectáculo, pero también me mostró cómo mantener el ánimo en alto y la cabeza bien puesta. ‘Todo recto’, decía” expresó. “Era optimista, creía en el trabajo de calidad y en la calidad de vida. Además, estaba la gratitud... Tony siempre estaba agradecido. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial, marchó con Martin Luther King Jr. y cantó jazz con los mejores cantantes e intérpretes del mundo”.

Gaga señaló que ha estado de duelo por la pérdida de Bennett durante mucho tiempo, ya que le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer en 2016, lo que lo obligó a retirarse de la actuación en 2021 después de ocho décadas en los escenarios.

“Tuvimos un adiós muy largo y poderoso. Aunque había 5 décadas entre nosotros, él era mi amigo. Mi verdadero amigo. Nuestra diferencia de edad no importaba, de hecho, nos dio a cada uno algo que ninguno de nosotros tenía con la mayoría de la gente. Éramos de dos etapas diferentes en la vida completamente inspirados. Perder a Tony por el Alzheimer ha sido doloroso, pero también fue realmente hermoso. Una era de pérdida de memoria es un momento tan sagrado en la vida de una persona. Hay un sentimiento de vulnerabilidad y un deseo de preservar la dignidad”, añadió.

Tras la muerte del ícono del jazz, su hijo Danny Bennett le dijo a Variety que Tony y Gaga tienen un documental llamado La dama y la leyenda, que llegará a Paramount Plus en septiembre y que narra su relación de diez años.