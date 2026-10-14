Lafarga, afectado por personaje

Tras cinco temporadas persiguiendo criminales, Bruno Barraza enfrentará una amenaza que no puede detener con una placa: sus propias heridas. Claudio Lafarga, adelantó que su personaje tocará fondo en la nueva entrega de Lotería del crimen, que ya se estrenó por Azteca 7. “Esta temporada indaga mucho más en vidas privadas y en heridas que traen los personajes”, contó el actor. Bruno se distanciará de sus compañeros, además de enfrentarse con su jefe. “El reto para esta quinta fue justo profundizar la dimensión emocional de Bruno”, explicó.

Lafarga reconoce que, después de tantos años, ponerse en la piel del detective ya le resulta natural. Pero el personaje también le ha cobrado factura. “En la primera temporada me acuerdo que hasta soñaba con cosas feas”, confesó.

En aquellas pesadillas, aparecía su familia, a la que intentaba proteger de situaciones peligrosas. Para sacudirse la oscuridad de las grabaciones encontró dos aliados: el futbol de los martes y las series de comedia. También conserva una enseñanza de su preparación con policías de la Ciudad de México: conocer sus motivaciones le pareció “muy inspirador”.

Nuevo antagonista

La temporada sumará al “Mercenario”, un villano interpretado por Ramón Medina que pondrá en aprietos a la UNIC y cuya historia se extenderá por varios capítulos.

Mientras espera que haya una sexta entrega, Lafarga ya probó el otro lado de la ley: interpretó a un criminal en Mujeres asesinas. “Sí me gustó eso de explorar las honduras de las perversiones”, reveló.