LagoAlgo, entre la máquina y el cuidado

Como parte de la oferta de primavera de la galería LagoAlgo, las exposiciones que abren el próximo 5 de febrero serán “Capítulo VIII: Alucinaciones”, del estadunidense Trevor Paglen (1974) y del colectivo europeo Troika, y “Juntxs”, del angelino Rafa Esparza (1981).

En el marco de la Semana del Arte en la Ciudad de México, el recinto ubicado en el Lago Mayor del Bosque de Chapultepec examina cómo la tecnología moldea la percepción y la construcción de la realidad, en la primera muestra; e indaga en los vínculos de cuidado, deseo y resistencia frente a la violencia estructural, la vigilancia y la exclusión, en la segunda propuesta.

“Estas muestras proponen dos maneras de ver el mundo que habitamos. Paglen y Troika revelan cómo las máquinas han aprendido a mirar, y cómo esas formas de ver reconfiguran silenciosamente la realidad. Y Esparza devuelve la mirada al cuerpo, al tacto y a la construcción compartida, donde el cuidado y la intimidad se convierten en estrategias de supervivencia”, explica Carolina Alvarez-Mathies.

La directora artística de LagoAlgo agrega que, “puestas en diálogo, las exposiciones transitan entre la vigilancia y la abstracción, y la presencia y lo colectivo, trazando cómo el poder opera tanto a escala de sistemas globales como en los gestos cotidianos.

“En conjunto, articulan el eje del programa actual de LagoAlgo: pensar el arte como un espacio para cuestionar cómo se forma la percepción, quien mira y puede mirar y cómo el significado puede reconstruirse de manera colectiva”, apunta la galería en un comunicado.

A lo largo de cuatro salas, “Capítulo VIII: Alucinaciones” rastrea “una fascinación compartida por la manera en que humanos, máquinas y entornos se perciben, transforman y ‘sueñan’ mutuamente. “La muestra dúo transita entre sistemas de visión basados en datos, bosques entrelazados con electrónica e instalaciones que evocan inteligencias vegetales, poniendo en conversación las estructuras tecnológicas naturales y perceptivas”, añade.