Laguardia, abierto a cualquier proyecto

Entrar a un reality show como La Casa de Los Famosos México no es una decisión individual, hay que considerar que afectará a toda la familia, al menos es lo que el actor Ernesto Laguardia piensa.

El también presentador de televisión ve el aislamiento que le significó aceptar este trabajo como una oportunidad de conocerse mejor y poder usar ese espacio como un experimento social, tomando anotaciones del comportamiento humano.

“Como preparación llevo 54 años de carrera, lo que hice fue consultar a mi familia; primero, si entraba, platicar mucho con mis hijos, con mi esposa, este es un proyecto no nada más de uno, es de toda la familia, la familia se queda sola”, comenta.

Tras su salida de la casa quedando como séptimo finalista de la cuarta temporada, precisó que valora el aprendizaje derivado del encierro.

“Rescato mucho que pueda aprender más de mí en el sentido de perdonar, entender, tener comprensión. Sé que no todos ahí son sinceros, hablan a tus espaldas, pero hay que saber perdonar, entender, ser mejor persona. Aprendí muchas cosas, me siento reconfortado conmigo mismo, muy orgulloso de mí mismo y, sobre todo, del público”.

Tras su salida de LCDLFM, Laguardia no pretende perder el tiempo y prepara su próximo podcast y se dice abierto a cualquier oportunidad que le permita dedicarse a su pasión: la actuación.