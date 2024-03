Lailany Sota, víctima de violencia

Entre redes sociales, caras vemos, corazones no sabemos, al menos hasta que los creadores de contenido deciden contar sus historias. Este fue el caso de la guanajuatense Lailany Sota, quien denunció la violencia que sufrió por parte de su pareja.

Lailany, de 26 años, prefiere mantener un perfil bajo en sus redes y suele limitarse a dar consejos de moda y belleza. Pocas veces compartía fotografías o detalles de su galán en turno e invitaba a sus seguidoras a que no se conformaran con cualquier chico. Sin embargo, la joven tocó fondo cuando su pareja la violentó.

Según relató en sus historias de Instagram, que ya no están disponibles pero que han sido retomadas en Tiktok, Sota fue víctima de violencia durante este fin de semana. Aunque no identificó directamente a su agresor, describió los momentos aterradores que vivió. “Pensé que nunca, no sé, lo vi lejano que me pasara a mí”, relató.

Además, detalló que su pareja le dejó marcas en los brazos y aparentemente intentó romperle el celular, además de dañar la puerta.