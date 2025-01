El nombre de Laisha Wilkins se convirtió en tendencia durante las primeras horas de este 2025, y es que, la actriz encendió la polémica en las redes sociales tras llamar “nacos” a los asistentes al concierto que Polymarchs ofreció en Paseo de la Reforma, para recibir el año nuevo.

En sus declaraciones, Wilkins no solo arremetió contra la agrupación al referirse a su música como “horrenda”, sino que, aseguró que el éxito del evento solo confirmaba “somos muy nacos en la Ciudad de México”, por lo que fue tachada de clasista por los usuarios.

Tras las fuertes críticas que recibió, la también presentadora no se quedó callada y respondió a quienes la atacaron. Wilkins hizo uso de su cuenta de X para reiterar su opinión sobre la presentación del colectivo musical, y aprovechó para arremeter en contra de otros géneros como el reggaetón y los corridos tumbados, géneros que, afirma, hacen apología al delito.

“Sí, muy mala la música de Polymarchs, y también he dicho que la música de Bad Bunny y de Peso Pluma es muy naca y hace apología al narco. Pero, bueno, sigan defendiendo su poca apreciación musical”, escribió.

En una segunda publicación, la actriz de Locura de amor y Soñadoras explicó que sus comentarios no iban dirigidos a un solo estrato social; incluso, señaló que algunos están usando sus opiniones para desviar la atención sobre temas mucho más graves.

“Decir que algo es ‘naco’ no es clasista, hay nacos en todos los niveles socioeconómicos. Lo que también es muy naco es tratar de desviar el sobreprecio y el nepotismo escudándose en clasismo”, considera.

Las reacciones no se hicieron esperar y, aunque, hubo quienes la defendieron y compartieron su opinión, otros más se lanzaron en su contra. “Totalmente de acuerdo contigo. La palabra naco no se refiere a una clase social, raza o al físico de nadie”. “Ya siéntese, señora”. “Pues no hay nada más naco que participar en telenovelas de Emilio Larrosa”. “Es mejor investigar lo que realmente significa, antes de hablar. Es muy naco no consultado el significado”, entre muchas reacciones más.

Cabe destacar que además de su carrera en la televisión, Laisha Wilkins ha destacado por sus críticas a la política mexicana, especialmente contra el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a llamarla “la mala de malolandia”.