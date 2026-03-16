Lalo Capetillo se lesiona el brazo

El cantante Lalo Capetillo pasó de disfrutar sus vacaciones invernales a visitar el hospital tras sufrir un accidente. El hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir en su cuenta de Instagram una fotografía, que posteriormente fue eliminada, en la que aparece en una cama médica, usando bata y un cabestrillo que sostiene su brazo.

A pesar del probable dolor que pudo haber sentido, el intérprete no perdió la sonrisa frente a la cámara. Posteriormente, publicó una nueva imagen con el mensaje: “Mi hombrito”. En esta postal se le aprecia con el torso descubierto mientras sostiene el brazo afectado.

Además, en un tercer post, retomado de la cuenta de Instagram de un amigo, se mostró el momento exacto en que ocurriría la caída durante su primer día en la nieve. En la imagen, Lalo aparece con un gesto de dolor, donde viste ropa de invierno y con un cabestrillo improvisado, mientras sus compañeros practicaban snowboard.