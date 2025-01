Lalo España dirigido por Rob Schneider

Lalo España se convierte en paparazzo y acosa a Rob Schneider para tratar de conseguir fotos comprometedoras, todo esto en la película Amor es amor, dirigida por el comediante estadounidense en su debut como director en español.

La cinta narra la historia de Enrique Juárez, un actor de telenovelas que se ve obligado a fingir una relación para proteger su carrera. “Fue una experiencia muy divertida. Interpreté a un fotógrafo ‘paparazzo’ que se dedica a capturar imágenes comprometedoras”, comenta España.

“Tuve fortuna de trabajar con Rob Schneider, quien no solo dirigió esta producción, sino que también fue un compañero increíble en el set. Hubo excelente química, es un director muy claro en sus indicaciones, disciplinado y, sobre todo, muy respetuoso”, expresó en entrevista.

La película en la que también actúan Vadhir Derbez y Paulina Dávila se filmó en 2021, estaba programada para estrenarse en la plataforma Paramount Plus, pero permanece sin fecha de lanzamiento. “Se rodó hace algún tiempo, pero todavía no tengo información sobre su estreno. Me emociona mucho que el público pueda disfrutarla, especialmente por su gran elenco y la historia tan interesante que cuenta”, agregó el actor.

El legado de Vecinos

Mientras tanto, Lalo España sigue cosechando éxitos con su personaje Germán en el programa de comedia Vecinos, una de las series más queridas por el público mexicano. Con más de 300 episodios y casi dos décadas al aire, la comedia sigue siendo un pilar de la programación de Televisa. “Recientemente terminamos la última temporada al aire, pero este mes grabaremos una nueva. Ni nosotros sabemos qué nos espera, el equipo de escritores y la producción siempre se esfuerzan en mantener el programa fresco y actual. ‘Vecinos’ es un proyecto lleno de amor y creatividad”, comentó además Lalo España.

El año pasado la serie estrenó una nueva temporada para celebrar sus 19 años al aire, con un homenaje al actor Octavio Ocaña, quien interpretó al querido Benito Rivers hasta su trágico fallecimiento en octubre de 2021.

La muerte de Ocaña conmocionó a la industria del entretenimiento y a los seguidores de la serie. Desde entonces, la producción mantiene vivo su recuerdo en las nuevas temporadas. “El público nos ha favorecido con su preferencia, y eso es lo que nos ha mantenido vigentes. ¡Estamos muy agradecidos con todos! Este personaje me ha dado momentos increíbles que jamás imaginé. Por ejemplo, recientemente colaboré con la fundación La Ambulancia de los Deseos y cumplí el sueño de dos chicos que querían conocer a Germán. Esas experiencias son invaluables y me llenan el corazón”, añadió España.

Con el anuncio de que la serie llegará a su fin en 2025 tras 20 temporadas, Vecinos se prepara para despedirse de toda una generación de televidentes.