Lalo España niega estar enojado

Lalo España quería interpretar a “Chespirito” en la bioserie inspirada en la vida del actor que personificó al Chavo del 8 o al Chapulín Colorado. Sin embargo, el papel es de Pablo Cruz Guerrero, decisión de la que España ya opinó con claridad.

Hace dos años, Lalo, uno de los comediantes más conocidos en México, pidió ser tomado en cuenta para interpretarlo. Incluso, hizo la petición con una muestra de su trabajo encarnando las creaciones del actor fallecido hace casi una década. “Me encantaría ser tomando en cuenta en el ‘casting’ para interpretar a don Roberto Gómez Bolaños Chespirito”, expresó entonces.

España respondió a algunas publicaciones que han asegurado que está deprimido y enojado porque no le dieron el papel. A través de un mensaje, negó esta versión y dejó en claro que está feliz y que tiene mucho trabajo como para prestar atención a los chismes.

“Lo diré esta vez, para que no busquen que yo le dediqué tiempo y energía al morbo efímero e innecesario: no estoy deprimido, ni mi familia está enojada, como lo han publicado en espacios amarillistas. No tengo tiempo de deprimirme, tengo demasiados proyectos y estoy muy enamorado de mi pareja y feliz por estar vivo”, dijo.