Lalo España no estará en Enrollados

Aún sin que se estrene Enrollados, el show que trae a la actualidad lo que un día fue Otro rollo, Lalo España da a conocer que ya no formará parte del proyecto, debido a que el actor ya tenía compromisos agendados para las fechas en las que se ha reprogramado el espectáculo.

El 8 de enero, una semana antes del debut de Enrollados, la compañía encargada del show, Musicvibe, dio a conocer que el reencuentro de Otro rollo sería pospuesto por motivos de logística, que nada tenían que ver con Roxana Castellanos, Adal Ramones, Yordi Rosado, Mauricio Castillo y Lalo España.

Es ahora que España aclara que, si bien, Enrollados se reprogramará —aún sin que se conozcan las nuevas fechas oficialmente—, él ya no formará parte del elenco.

Para el famoso era importante explicar la razón de su salida pues, pese a que la compañía informó acerca de las futuras reprogramaciones, para él era importante que el público conociera ahora la razón que lo llevó a salir del proyecto.

Comunicado

Así, España contó que fue, durante 2025, que MusicVibe lo buscó para formar parte del regreso de Otro rollo, con una gira que visitaría 18 estados de la República, durante el 15 de enero al 28 de febrero, fechas en las que él podía cumplir con dicho compromiso, pero, al conocer que la reprogramación de los shows, estos se empalmarían con otros compromisos, tuvo que declinar. “Esta gira sufrió algunas modificaciones (movimientos, reprogramaciones), ajenas al elenco, quiero comunicarles que, por cuestiones de otros compromisos, etcétera, al reprogramarse estas fechas, yo no podré formar parte de esta gira”. Aunado a esto, el actor de Vecinos también señaló que, cuando su abogado revisó su contrato, cayó en la cuenta que este ya no era vigente: “Mi contrato está vencido y revisado por mi abogado, previamente”.

Lalo avisó a sus fans que, si en los carteles de la promoción del evento, su nombre siguiera anunciado, deben tener en cuenta que no hay forma en que él vaya a aparecer en ninguno de los shows.