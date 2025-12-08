Lalo Manzano despide a su papá

Con la emoción a flor de piel, Lalo Manzano, hijo de Eduardo Manzano, “El Polivoz”, aseguró que su padre tuvo “la muerte del rey”, ya que partió de este mundo la noche del jueves a las 11:45 horas.

“Pues se nos adelantó, es la ley de la vida, no fue nada caótico, bendito Dios, fue un paro respiratorio lo que sucedió; la muerte del rey, se fue dormido y en un hospital resguardado por médicos”, comentó Lalo Manzano a las puertas de la funeraria en la calle de General Prim, donde se velan los restos de su padre.

Lalo explicó que a pesar del deseo que todos tenían de que el actor se recuperara, la realidad es que ya se encontraba muy cansado, tanto física como anímicamente, y sobre todo estaban conscientes de que el intérprete de Gordolfo Gelatino ya había cumplido su misión en la vida.

“Estaba satisfecho por eso que logró, y nosotros estamos en agradecimiento porque la vida le dio la oportunidad y las capacidades de poder lograr su objetivo. Supo a lo que vino este mundo y se fue con honores. En ese sentido, él decía que los niños venían a este mundo con mucha fortuna y otros sin ella, y él tuvo mucha fortuna para hacer todo lo que hizo”, expresó el también actor.

Sobre qué han decidido respecto al cuerpo de su padre, Lalo explicó que sería cremado para posteriormente llevarlo al lado de sus abuelos.

De igual manera compartió que la casualidad le permitió estar en México trabajando, porque él vive en Cancún, y pudo acompañar a su padre en sus últimos momentos, no así sus hermanos Mariela y Ariel, quienes radican en Monterrey; pero se dijo tranquilo y estar enfrentando con entereza esta situación, aunque por momentos la realidad le cae de golpe y no puede evitar llorar.

“Me queda muy claro que nunca se está preparado para el evento real. Somos adultos responsables los hijos, somos personas ya adultas, de repente nos desbordamos y nos ves con la lágrima, sin saber porqué sientes tanto dolor, y de repente estás ecuánime y puedes responder, y luego estás ido, porque es una manera del cuerpo, me imagino, de no sentir dolor”, señaló Lalo.

Respecto a quienes han hecho acto de presencia para acompañarlos en este momento, Lalo aseguró que muchos han tenido ese detalle, entre ellos los comediantes Jo Jo Jorge Falcón y Teo González, además de Jorge Ortiz de Pinedo, quien fue de los primeros en llegar a la funeraria.