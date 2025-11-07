﻿﻿
GenteShow

Lalo Salazar confirma nueva relación

Noviembre 07 del 2025

Eduardo Salazar confirma que está dándose una nueva oportunidad en el amor, luego de su ruptura con Laura Flores, después de que comenzaran a circular una serie de fotografías en las que el conductor aparece besando a una mujer.

Diferentes medios de comunicación publicaron las imágenes en las que Salazar aparece junto a una joven. Ambos iban camuflados por las gorras que traían puestas, pero su acompañante se despojó de la visera al poco rato, dejando su rostro visible.

Las fotografías y videos fueron tomados en Despecho, un famoso club nocturno, donde se les vio riendo, tomando un trago y besándose, motivo por el que varios medios mostraron las imágenes, sobre todo, por la polémica que giró en torno a Lalo después de su separación de Laura Flores.

Cuando Lalo y Laura terminaron su relación de poco más de tres meses, el conductor optó por el hermetismo, pero en esta ocasión ya salió a conformar que la joven con que fue captado es su nueva pareja.

