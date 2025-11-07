Lalo Salazar confirma nueva relación

Eduardo Salazar confirma que está dándose una nueva oportunidad en el amor, luego de su ruptura con Laura Flores, después de que comenzaran a circular una serie de fotografías en las que el conductor aparece besando a una mujer.

Diferentes medios de comunicación publicaron las imágenes en las que Salazar aparece junto a una joven. Ambos iban camuflados por las gorras que traían puestas, pero su acompañante se despojó de la visera al poco rato, dejando su rostro visible.

Las fotografías y videos fueron tomados en Despecho, un famoso club nocturno, donde se les vio riendo, tomando un trago y besándose, motivo por el que varios medios mostraron las imágenes, sobre todo, por la polémica que giró en torno a Lalo después de su separación de Laura Flores.

Cuando Lalo y Laura terminaron su relación de poco más de tres meses, el conductor optó por el hermetismo, pero en esta ocasión ya salió a conformar que la joven con que fue captado es su nueva pareja.