Santa Fe Klan arrancó el año realizando varias acciones en favor de su comunidad en Guanajuato, como la inauguración de su fundación El Ángel que te Cuida, o como Rey Mago, regalando juguetes a los niños de su barrio.

Pero en medio de sus buenas acciones, el rapero lanzó un dardo contra su expareja Maya Nazor. Y es que durante la entrega de juguetes, sus paisanos le preguntaron por su hijo Luka; ante el cuestionamiento, Ángel sentenció visiblemente afectado: “Su mamá se lo llevó de viaje para España y me pone triste, ella sí puede viajar con él y yo no, no me queda más que estar en el barrio, alivianar a la raza”.

Las palabras del músico no pasaron desapercibidas por Maya, quien respondió en sus redes: “Como cuando puede pasar un mes entero sin ver a su hijo ni preguntar por él y sale en videos haciéndose la víctima por darle a mi hijo las vacaciones que merece”.

La rubia recalcó que ella siempre está en la mejor disposición para que Luka vea a su papá, además de que le avisó que se irían de viaje y él estuvo de acuerdo.