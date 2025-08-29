Lamentan el destino de Apolo

Efigenia Ramos recuerda con nostalgia a su jefa, la actriz Silvia Pinal, quien cumplirá su primer aniversario luctuoso el 28 de noviembre de 2024, y no olvida la alegría que a la diva le dio saber que era abuela de Apolo, el hijo que se pensaba era de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna.

El menor fue bien recibido por la familia, la diva de la Época de Oro del cine mexicano lo adoraba, así como su tía, la rockera Alejandra Guzmán, sin embargo, tras las sospechas de Luis Enrique y una prueba de ADN se descubrió que el niño no era un Guzmán-Pinal.

La noticia fue devastadora para todos, y aunque a la actriz no se le pudo explicar todo el caso a detalle, Efigenia, quien se convirtió en parte de la familia, fue testigo de las mentiras de Mayela, a quien califica de mitómana, es decir, aquella persona que miente de forma compulsiva, patológica y constante, a menudo sin un motivo aparente o claro, y que puede llegar a creerse sus propias mentiras hasta el punto de desdibujar la realidad. “Esa señora es una mitómana, que lo que pisa lo envenena, todo donde ella está lo daña, llegó a la casa y causó muchos, muchos, problemas, desde esas fechas empezaron a salir cosas terribles de la casa, que muchas ni eran ciertas, nomás puros inventos”, dijo en entrevista con Berenice Ortiz.

Efigenia teme por el niño

Consternada, señaló que piensa en el futuro que tendrá el pequeño Apolo lejos de la familia Pinal y cerca de Mayela Laguna, quien fuera pareja sentimental de Luis Enrique Guzmán, a quien logró engañar por poco más de tres años sobre la paternidad del niño. “Pobre niño, la verdad, lo queríamos tanto y ver lo que está pasando, en lo personal, me lastima, porque digo ‘pobrecito, ¿qué va a ser de él con esa señora?’”, lamentó Efigenia, quien trató de cerca al niño y fue testigo de los problemas en los que estuvo involucrada Mayela. Múltiples filtraciones de audios y declaraciones donde Mayela Laguna critica duramente a la familia Pinal han aumentado la controversia y tensión mediática de la ex de Luis Enrique y de la familia.

Aunque la relación entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna pasó por muchos altibajos, e incluso violencia de ambas partes, la historia entre ellos llegó a su fin cuando en julio de 2023, Luis Enrique negó públicamente ser el padre biológico del hijo de Mayela, Apolo, tras una prueba de ADN que salió negativa.

Luis Enrique, quien es papá de Schersa y Giordana, confesó en su momento el profundo dolor que sentía al comprobar que no era el papá biológico de Apolo, aunque aseguró, en su corazón siempre tendría un lugar muy especial.