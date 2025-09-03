Lamine Yamal borra fotos de Nicki

Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona, ha generado revuelo en redes sociales tras realizar cambios significativos en su cuenta de Instagram.

El futbolista eliminó todas las publicaciones en las que aparecía junto a la cantante argentina Nicki Nicole y también retiró su foto de perfil, dejando únicamente su biografía activa, donde aún se puede leer “LY10” y “God bless me”.

La confirmación llegó el 25 de agosto, cuando Yamal publicó una imagen romántica durante la celebración del cumpleaños número 2.5 de la cantante, rodeada de flores, globos y una torta, en un ambiente claramente íntimo.

Sin declaración oficial

Aunque ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial, la eliminación de las fotos ha sido interpretada por muchos como señal de un posible distanciamiento. No hay indicios públicos de un conflicto, pero el silencio y los gestos en redes sociales dejan espacio para todo tipo de interpretaciones.

Cabe recordar que Yamal ya había estado bajo el escrutinio mediático este verano, luego de una polémica relacionada con su fiesta de 18 años, en la que se le acusó de presunta explotación y escándalos públicos. Ahora, su vida personal vuelve a estar en el centro de la conversación.