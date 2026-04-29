Lammers indaga en procesos creativos

En Andanzas espirituosas. Crónicas y entrevistas de periodismo cultural, Gerardo Lammers reúne una selección de textos de 25 años de ejercicio periodístico en el ámbito de la cultura y se convierte en una mirada a la literatura, las artes plásticas, el cine y la arquitectura, a través de entrevistas, crónicas y perfiles sobre creadores como Fernando Vallejo, José Luis Cuevas, Gabriel Orozco, Francis Alÿs, Guillermo del Toro, Sergio González Rodríguez y Eusebio Ruvalcaba.

El libro coeditado por la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nuevo León, contiene 27 crónicas y entrevistas, y abre con un reportaje sobre drogas y creación donde entrevistó a un grupo importante de escritoras y escritores, algunos de ellos ya fallecidos, que hablan de su relación o no con drogas y si conciben que generan una relación creativa y virtuosa.

Sobre ese compendio que en su gran mayoría se publicó en las páginas del suplemento “Confabulario” de El Universal conversa Lammers, licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso).

¿Aspiras a entender las razones de la creación artística?

He sido un periodista cultural muy interesado en el asunto del arte. En el prólogo, José Miguel Tomasena dice que soy un periodista sin patrón que se está preguntando todo el tiempo qué es el arte, y sí, en efecto es una de las preguntas que más me interesa; los procesos creativos siempre me han intrigado y es una de las razones que me han mantenido dentro del ejercicio cultural.

¿Han sido trabajos hechos sobre todo entre la Ciudad de México y Guadalajara?

Sí, Andanzas espirituosas es un viaje. La crónica te permite viajar, la entrevista también y esto es un viaje no solo por Ciudad de México y Guadalajara que son como las dos ciudades en las que yo más he vivido y algunos de sus protagonistas en el terreno del arte, sino que también es un viaje por Miami, por Suiza, por India, por otros rincones del planeta en donde yo he estado o donde han estado los artistas y los creadores a los que he entrevistado. Esto es importante porque finalmente los libros de crónicas, los libros de entrevistas también le permiten al lector viajar e internarse en estos tipos de territorios, en estas andanzas que yo quise nombrarlas espirituosas, un poco en serio, un poco en broma, porque están a medio camino como de esa chispa, del espíritu y soplo del arte y también de lo espiritual.

¿Uno de los más presentes es Barragán, pero son muchos los personajes y los ámbitos?

Luis Barragán es una presencia que se manifiesta en varios momentos del libro, efectivamente, y bueno, también entre los escritores que ya no están entre nosotros se encuentran Eusebio Rubalcaba y Sergio González Rodríguez, a quien está dedicado este libro.

¿Vas más allá de lo creativo, abordas el comercio del arte?

Cuando estuve trabajando tuve la fortuna de que me invitaran varias veces a la Feria Art Basel Miami Beach, que es una de las ferias más importantes del arte contemporáneo y donde se venden obras que están valuadas en millones de dólares, fue muy impresionante ver eso y y una de las crónicas de este libro trata sobre el azoro que tuve al enfrentarme a este gran mercado del arte y preguntarme sobre las diferencias entre arte y mercado del arte al tiempo que me ocurrían algunas otras andanza espirituosas.

¿Querías dar cuenta de cómo está el periodismo cultural?

El binomio arte y periodismo cultural permite ampliar la conversación o detonar una conversación sobre lo qué es el arte y por qué el arte puede resultarnos poco o muy significativo en nuestras vidas, por eso yo creo que es una pérdida y es muy lamentable que se vayan cerrando los espacios del periodismo cultural. No es un fenómeno exclusivo de Ciudad de México o de Guadalajara, cada vez quedan menos revistas y menos suplementos. Por fortuna, todavía contamos con el suplemento “Confabulario”.