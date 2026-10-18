Lanza muñeca inspirada en Céline Dion

La compañía Mattel presentó recientemente su nueva muñeca Barbie coleccionable, inspirada en la cantante canadiense de 58 años Céline Dion, conocida por interpretar el popular tema musical “My heart will go on” de la cinta Titanic.

La figura de colección pertenece a la línea Barbie Signature de Mattel, que reúne ediciones especiales dirigidas a fanáticos y coleccionistas adultos. Estos modelos suelen incluir un certificado de autenticidad.

Con este lanzamiento, la marca, enfocada en el diseño y distribución de juguetes, conmemora la aparición de la cantante en la ceremonia de la entrega de premios Óscar de 1998, en la que interpretó su éxito “My heart will go on” de la película de 1997, dirigida por el cineasta James Cameron e interpretada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Creación

Para el diseño estético de la figura, el equipo creativo de Mattel tomó como inspiración el largo vestido de cuello alto y manga larga en un intenso color azul océano utilizado por la artista en los premios de cine y creado por el diseñador Michael Kors.

Cabe señalar que, la muñeca no se sostiene sola, por lo que incluye un soporte especial. La figura puede comprarse a través de la plataforma de Mattel Creations, por un precio de mil 300 pesos mexicanos.