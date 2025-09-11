Lanza muñeco del sapo concho

Bad Bunny hizo un lanzamiento en medio del éxito de su Debí Tirar Más Fotos World Tour. El puertorriqueño sacó a la venta un muñeco de colección que se convertirá en uno de los más codiciados de la temporada.

Durante las primeras fechas de su residencia en Puerto Rico como parte de la gira, Benito lució como accesorio un muñeco del sapo concho colgando del pantalón, con el que cautivó a sus fanáticos.

La influencia del intérprete de “Un verano sin ti”, ha conquistado a su paso la industria de la moda con campañas con exclusivas firmas de lujo y apariciones en grandes producciones de Hollywood; ahora, con este lanzamiento, muchos aseguran que desbancará del gusto del público a los populares Labubus.

En peligro de extinción

El sapo concho es una especie de sapo que está en peligro de extinción y es endémica de Puerto Rico. Esto inspiró al tierno personaje animado que aparece en el álbum Debí Tirar Más Fotos y a través de él se representa la estética cultural del país de origen del cantante.

Luego de aparecer en varios de sus shows con el muñeco, Bad Bunny lanzó a la venta las figuras coleccionables del sapo concho, con siete modelos diferentes y, al igual que los Labubus, están empacados en cajas sorpresa y pueden aparecer como boxeador, beisbolista, baloncestista, jíbaro, músico, futbolista o cafetero.

Actualmente se encuentra a la venta en la página oficial de Bad Bunny https://www.debitirarmasfotos.com/ con envíos a todo el mundo, y un precio al público de 35 dólares, el equivalente a 652 pesos mexicanos.