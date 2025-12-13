Lanza peluches coleccionables

El estreno de la nueva cinta de la traviesa y divertida esponja amarilla está a la vuelta de la esquina. La película Bob Esponja: en busca de los Pantalones Cuadrados promete traer una nueva aventura para los fanáticos de esta colorida serie animada infantil.

De acuerdo con la sinopsis oficial, en esta entrega, Bob Esponja y sus amigos de Fondo de Bikini se embarcarán en un misterioso viaje al inframundo, en un intento de la joven esponja por demostrar su valentía a Don Cangrejo, en la que seguirá al Holandés Volador.

Con motivo del estreno de esta nueva cinta, Cinemex lanzó una serie de objetos coleccionables temáticos del filme, entre ellos una edición especial de la tarjeta CineFan, la cual contará con dos diseños exclusivos de la película.

En el primer diseño se ve a Bob Esponja adornando la vela de un barco, mientras que en el segundo coleccionable muestra a Bob y Patricio en el barco del temido Holandés Volador. Esta tarjeta puede conseguirse en taquillas en los próximos días. Por otro lado, la empresa también anunció el lanzamiento de un combo especial. Este Combo Peluche incluirá unas palomitas medianas clásicas, un chocolate, un Icee y un peluche promocional de la película, por un precio de 340 pesos mexicanos a partir del jueves 11 de diciembre. De acuerdo con la publicación de Cinemex en redes sociales, habrá tres modelos diferentes: Patricio, Bob Esponja y Don Cangrejo.